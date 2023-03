Antonella Fiordelisi va contro Edoardo, il gesto social non passa inosservato: c’entra anche Antonino

Un gesto di Antonella Fiordelisi rischia di scatenare un nuovo scontro tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese: ecco cosa ha fatto questa volta.

Antonella Fiordelisi continua ad infiammare questa edizione del Grande Fratello Vip anche se a distanza. Lo scorso lunedì si è vista costretta a lasciare la casa ma gli attuali inquilini continuano a parlare di lei. Inoltre, l’ex gieffina continua anche ad infiammare i social attraverso alcuni strani movimenti.

In questi giorni l’ex gieffina non ha rilasciato dichiarazioni ma ha pubblicato video e immagini che hanno mandato in tilt i fan. La Fiordelisi si è infatti prima mostrata a casa di Edoardo Donnamaria e poi a cena con lui per la prima volta dopo il reality.

In queste ore però la stessa Antonella potrebbe aver fatto un passo falso e questa volta ai danni del fidanzato: coinvolto in questa storia anche Antonino Spinalbese.

Antonella Fiordelisi sempre più attiva sui social: il like che ha stupito tutti

Subito dopo la fine della sua esperienza nella casa del GF Vip, la Fiordelisi è tornata attiva sui social. Lo ha fatto non solo attraverso il suo profilo Instagram con video e foto ma anche su Twitter. Qui si è lasciata andare con numerosi like a diversi tweet e tutti a suo favore. Un modo di cui si è servita anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e mandare frecciatine ai suoi nemici.

Nel farlo però potrebbe aver commesso un grossolano errore. Alcuni utenti social hanno infatti notato il suo mi piace ad un tweet in cui si legge: “Antonella aspettiamo il caffè con Antonino, lui è stato un tuo grande amico, ti ha sempre difeso quando eri in casa“. Un gesto che adesso Edoardo Donnamaria potrebbe prendere però molto male a causa di quanto accaduto in casa.

Antonella tra due fuochi al GF Vip: il rapporto tra Antonino e Edoardo

Tra i tre protagonisti di questa storia in casa le cose non si sono mai rivelate essere tranquille. Antonella si è infatti sempre detta grande amica di Spinalbese che a sua volta ha sempre sottolineato di provare la stessa cosa per lei. Parole che non hanno però mai fatto sentire al sicuro Edoardo.

Stava andando tutto così bene 🥶 pic.twitter.com/UJUFMg4JzI — ᴷᵉᵏᵏᵃᵂ (@KekkaW__) March 22, 2023

In casa il gieffino ha sempre sofferto questo rapporto e più volte si è lasciato andare a scenate di gelosia. Inoltre in casa ha sempre chiesto ad Antonella di non alimentare questo legame. Questo mi piace potrebbe far esplodere il caos visto che lui, per accontentare la Fiordelisi, ha interrotto i contatti con Nicole Murgia.