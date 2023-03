Clamoroso all’Isola dei Famosi, salta tutto all’ultimo minuto: Ilary non ne vuole sapere

L’Isola dei Famosi rischia di prendere il via sulla scia di una nuova clamorosa polemica: salta la partenza all’ultimo minuto.

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, la prima serata di Canale 5 è destinata a cambiare. In particolare, la serata del lunedì avrà un nuovo volto ossia quello della conduttrice Ilary Blasi. Come già anticipato, il prossimo lunedì 17 aprile prenderà il via una nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Nel dettaglio si tratta della terza edizione in programma in casa Mediaset e con al timone la nota conduttrice. Questo sarà per lei il ritorno a lavoro dopo i problemi familiari legati al suo divorzio sempre più complicato con Francesco Totti.

Proprio il suo matrimonio ha però influenzato già questa edizione del reality in quanto la produzione per volere della conduttrice potrebbe aver rifiutato una candidatura inaspettata.

Isola dei Famosi, candidatura rifiutata: lo zampino di Ilary

Il settimanale NuovoTv ha riportato un retroscena clamoroso in vista del via della nuova edizione del noto reality di casa Mediaset. Secondo infatti quanto riferito dalla diretta interessata, la produzione avrebbe bocciato la candidatura a sorpresa di Flavia Vento. La showgirl si sarebbe di nuovo presentata per prendere parte al reality ma questa volta in coppia con la sorella.

Con ogni probabilità la sua candidatura è stata rispedita al mittente perché in questi anni ha preso parte a vari reality abbandonando però ogni volta ed anche dopo solo 24 ore. Tra le ipotesi però dietro la sua bocciatura c’è anche quella di un possibile intervento della Blasi. In passato alcune dichiarazioni della Vento hanno messo in pericolo proprio il matrimonio della conduttrice con Totti ed adesso lei sembrerebbe essere decisa a non vederla mai più.

Flavia Vento, le sua parole su Ilary e Totti: tutta la verità

Un argomento sul quale la Vento si è soffermata proprio nell’intervista concessa al noto settimanale. La showgirl ha rivelato di non aver mai incontrato Ilary ma allo stesso tempo di avere ancora tante cose da poter dire in merito a questa turbolenta storia: “Un giorno parlerò. Io ho un’ottima memoria. Racconterò tutta la verità quando me la sentirò…sono una signora“.

Queste parole, considerata la bocciatura in vista dell’Isola dei Famosi, potrebbero essere viste come una vera e propria minaccia. Non resta quindi che attendere nuovi sviluppi ossia una risposta da parte di Ilary o nuove dichiarazioni della Vento che potrebbe rompere il silenzio in qualsiasi momento.