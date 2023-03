“Sto girando un film”: annuncio inaspettato per Tina Cipollari, lo vedrà in tutti i cinema

L’opinionista Tina Cipollari ha fatto una incredibile scoperta di recente: un ex volto di Uomini e Donne sbarca al cinema.

Tina Cipollari è una parte fondamentale del format Uomini e Donne e questo grazie anche ai suoi giudizi sempre taglienti. L’opinionista non ha mai paura di dire la sua e questo la porta spesso a scontri anche particolarmente accesi con alcuni protagonisti del programma.

In particolare, la Cipollari è stata al centro di alcuni confronti che per settimane hanno animato lo studio ed il pubblico. Rientra tra questi anche il suo rapporto conflittuale con un ormai ex volto del Trono Over ossia il cavaliere napoletano Biagio Di Maro.

L’uomo, che ha da poco lasciato il format, da poco tempo è tornato attivo sui social e di recente ha fatto anche una incredibile rivelazione.

Tina Cipollari, l’annuncio di Biagio Di Maro: tutti al cinema

Da quando Biagio ha lasciato la trasmissione sui social sono volate frecciatine ed accuse soprattutto nei confronti della redazione e della Cipollari. Alcuni utenti gli hanno per questo fatto notare che forse sta esagerando nei modi mentre altri gli hanno consigliato di darsi al cinema. Un commento di cui il cavaliere ha approfittato per rivelare che in realtà sta già lavorando su di un set.

Come riportato da Isa e Chia, Biagio attraverso i social ha rivelato: “Ho iniziato a girare un film. Non sono tra gli attori protagonisti ma sarò presente sempre. Si sta girando qui a Napoli ed è un film molto bello. Prossimamente metteremo delle piccole scene in modo che tutti possano vedere“. A quanto pare quindi Biagio è pronto a vestire nuovi panni dopo quelli del cavaliere nello studio di Uomini e Donne da cui è stato cacciato.

Biagio Di Maro, il suo percorso ad Uomini e Donne: epilogo clamoroso

Biagio è stato per diversi anni protagonista nello studio del dating show ed è spesso finito al centro delle polemiche e delle accuse da parte di alcune dame con cui è uscito. Inoltre, il cavaliere è spesso finito anche vittima di critiche durissime da parte degli opinionisti Gianni Sperti e soprattutto la Cipollari.

Questo fino a quando la conduttrice Maria de Filippi non gli ha chiesto di lasciare lo studio a causa delle sue frequentazioni che continuavano a non portare a nulla. Una sorta quindi di rivincita per Biagio che non ha trovato l’amore ma a quanto pare una buona occasione lavorativa.