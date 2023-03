Il Codacons contro il GF Vip: “Qualcuno deve intervenire”, Signorini rischia grosso

Il Grande Fratello Vip ed Alfonso Signorini rischiano di correre un grosso pericolo dopo l’ennesima presa di posizione del Codacons.

Nel corso delle ultime settimane, gli autori del GF Vip sono finiti nel mirino dei vertici della rete televisiva Mediaset. Stando ad alcune indiscrezioni ci sarebbe stata una vera e propria sfuriata di Pier Silvio Berlusconi. Una presa di posizione che avrebbe influenzato anche le ultime decisioni in merito alla squalifica prima di Edoardo Donnamaria e poi Daniele Dal Moro.

Inoltre le sue parole sembrerebbero aver spinto il reality a cambiare rotta e chiedere a tutti i coinvolti di abbassare i toni. Non a caso di recente nel corso delle puntate tutti si sono ridimensionati anche se il pubblico non ha apprezzato l’eccessiva censura. In ogni caso tutto questo adesso potrebbe non bastare anche perché il Codacons è ancora sul piede di guerra e deciso a fare qualcosa molto presto.

GF Vip, la denuncia del Codacons: parole di fuoco

Nonostante quindi questa ennesima presa di posizione da parte degli autori del reality, il Codacons sembrerebbe essere ancora deciso a non mollare la presa. Il Presidente della nota associazione, Carlo Rienzi ha di recente rilasciato alcune nuove dichiarazioni al settimanale Nuovo Tv per lanciare alcune gravi accuse a tutti i coinvolti, compreso il conduttore e la rete televisiva.

Come riportato da Biccy, in merito a questa situazione Rienzi ha voluto sottolineare: “Cosa mi ha infastidito di più? Non tanto le parolacce e il bullismo ma il nulla assoluto su cui si basa lo show. Vediamo giovani trascorrere giornate intere sul divano tra silenzio ed argomenti inesistenti. L’Agcom dovrebbe intervenire ma non lo fa, dovrebbe garantire un minimo di decenza in tv“.

Codacons al veleno, nel mirino anche la Mediaset

Nel suo lungo sfogo Rienzi non ha messo nel mirino solo Signorini e il GF Vip ma anche gli altri prodotti della Mediaset: “I reality sono una vergogna nazionale. A breve ci sarà anche l’Isola dei Famosi: dalla padella alla brace. La Talpa? Potrebbe essere una valida alternativa ma vanno rivisti i giochi perché sono squallidi”.

A quanto pare quindi il Codacons non è d’accordo con nessuno dei format che la Mediaset sembra decisa a riproporre anche nella prossima stagione televisiva. Le parole del presidente adesso potrebbero però spingere la rete ad effettuare alcuni piccoli cambiamenti ed adottare alcuni accorgimenti.