Maria De Filippi, non ce la fa e cade a terra in mezzo allo studio: ecco cos’è successo

La conduttrice Maria de Filippi crolla a terra nello studio del dating show Uomini e Donne: la sua reazione ad una frase shock.

Dopo un periodo di lutto legato alla scomparsa di Maurizio Costanzo, la conduttrice Maria de Filippi è tornata a lavoro. Nel dettaglio ha preso parte alle recenti registrazioni sia del talent Amici che del dating show Uomini e Donne.

Nel corso delle ultime registrazioni andate in onda, la conduttrice è parsa serena ma soprattutto sorridente. Questo grazie anche a quello che accade nello studio del dating show con. i protagonisti che sono in grado di strapparle sempre un sorriso.

In particolare nelle ultime puntate andate in onda, la conduttrice si è ritrovata a dover gestire una storia scoppiettante ossia quella tra Silvio e Gemma. I due hanno scatenato l’opinionista Tina Cipollari che dal canto suo si è lasciata andare a battute che hanno stupito anche la conduttrice.

Maria De Filippi, la reazione in studio: nessuno se lo aspettava

Nel corso degli appuntamenti adesso in onda di Uomini e Donne, al centro dello studio ha fatto il suo ritorno Gemma. La dama è impegnata in una nuova conoscenza con il cavaliere Silvio che a quanto pare si è rivelato essere particolarmente passionale. A tal proposito la conduttrice ha riportato di una lamentela della dama che avrebbe ricevuto una proposta piuttosto piccante da Silvio.

Le dichiarazioni della De Filippi hanno scatenato la reazione dello studio e della Cipollari che ha ipotizzato la proposta del cavaliere. Secondo lei, l’uomo alla dama avrebbe chiesto: “Fammela vedere”. Le sue parole hanno scatenato l’ilarità dello studio ma anche la reazione della conduttrice che si è accasciata sulle scale dello studio divertita: “Tina sei proprio stupida“.

Il ritorno di Maria a lavoro: le sue prime dichiarazioni

La reazione di Maria è piaciuta particolarmente ai telespettatori che speravano di vederla più serena dopo le lacrime versate in occasione del funerale di Maurizio. Per lei è stato senza dubbio un momento difficile ma allo stesso tempo la conduttrice ha deciso di tornare subito a lavoro. Lo ha fatto pensando proprio a Costanzo e lo conferma quanto accaduto ad Amici.

In occasione della prima registrazione del talent dopo alcuni giorni dai funerali, la De Filippi ha infatti sottolineato: “Torno a lavoro come mi hanno insegnato“. Tutta una serie quindi di segnali che fanno ben sperare in vista dei prossimi mesi di programmazione prima della pausa estiva.