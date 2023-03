Francesca Fagnani boom, i numeri sono una sentenza: la decisione su Belve

La conduttrice Francesca Fagnani sta per chiudere una nuova edizione del format Belve: i numeri sembrano decidere già il futuro.

Questo nuovo anno per Francesca Fagnani ha preso il via nel migliore dei modi. Amadeus ha infatti voluto la conduttrice sul palco del Festival di Sanremo al suo fianco per una intera serata. Inoltre la rete televisiva Rai ha deciso di affidarle ben tre prime serate sul secondo canale per il suo format Belve.

Un vero e proprio esperimento che per questa stagione televisiva è però giunto alla fine. In questi giorni sono infatti andati in onda gli ultimi appuntamenti in programma e si sono rivelati essere intensi ma soprattutto ricchi di colpi di scena.

Adesso non resta che capire cosa accadrà al noto format. In particolare la rete dovrà non solo decidere se confermare il suo ritorno ma soprattutto decidere in quale fascia oraria mandarlo in onda. In tal senso potrebbero essere un indizio gli ascolti che il programma ha fatto registrare.

Francesca Fagnani, chiude questa edizione di Belve: i dati sono emblematici

Francesca Fagnani con le sue domande sempre molto precise ed i suoi commenti netti e taglienti ha in questi anni conquistato tutti. Lo conferma non solo la decisione della rete di tentare l’azzardo ed affidarle ben tre prime serate ma anche la reazione del pubblico stesso. Durante tutti gli appuntamenti andati in onda in queste settimane, i dati di ascolto si sono rivelati essere del tutto vincenti.

Dai numeri fatti registrare si evince come il format abbia sempre raggiunto un dato pari a circa il 6% totale. Nel dettaglio si tratta di un numero che fa felice la rete e senza dubbio soddisfa la stessa Fagnani. Per il secondo canale della rete televisiva di Viale Mazzini si tratta anche di un ottimo traino per il programma che segue e che in questo caso si tratta di È poi c’è Cattelan che vede al timone Alessandro Cattelan.

Belve, adesso si decide il futuro: tutte le ipotesi

L’esperimento è quindi del tutto riuscito, almeno stando ai dati di ascolto. Un dettaglio comunque non da poco e che potrebbe quindi fan ben sperare in vista della prossima stagione televisiva. La Rai è infatti alle prese con delle valutazioni in merito a possibili cambi della guardia o possibili cambi di programmazione.

I dati rilevati in questi mesi adesso però potrebbero mettere in discesa il futuro del format e della stessa conduttrice. Considerati i dati quindi il programma e la Fagnani dovrebbero fare regolarmente il loro ritorno a settembre e magari ancora una volta per un triplo appuntamento.