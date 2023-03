Antonino Spinalbese, tutta la verità sul rapporto con Ginevra: “Purtroppo accadono cose…”

Antonino Spinalbese ha finalmente rotto il silenzio sui social ed ha risposto ad un commento su Ginevra Lamborghini: la sua versione.

Il nome di Antonino Spinalbese da sempre infiamma il gossip. In passato è finito al centro dell’attenzione per la sua storia con Belen Rodriguez. Una relazione per lui molto importante e i due hanno avuto anche una bambina, la piccola Luna Marì.

Una storia però ormai finita con la conduttrice che ha anche ritrovato l’amore con il suo primo marito Stefano De Martino. L’ex parrucchiere invece sembra fare più fatica e lo ha dimostrato anche nella casa del Grande Fratello Vip. Durante la sua esperienza si è rapportato con tante donne ma solo Ginevra Lamborghini sembrava aver rapito il suo cuore.

I due, una volta usciti entrambi dalla casa più spiata d’Italia, sembravano decisi a conoscersi ma adesso qualcosa sembrerebbe essere andato non nel verso giusto.

Antonino Spinalbese, l’avvistamento shock e la reazione di Ginevra

Alcuni giorni fa Spinalbese è stato però avvistato in dolce compagnia. Tutti speravano di vedere con lui proprio la Lamborghini: foto che avrebbero confermato le loro recenti dichiarazioni. Invece le cose non sono andate così e l’ex parrucchiere è stato immortalato in compagnia della modella Carolina Stramare. I due sono stati visti prima in un locale insieme e poi lei lo ha accompagnato sotto casa.

Le foto hanno inevitabilmente scatenato una triplice reazione. Da un lato hanno infatti infiammato il gossip con gli addetti ai lavori che hanno subito ipotizzato una nuova relazione per l’ex gieffino. Dall’altro quella della Lamborghini che poco dopo la notizia ha condiviso su Instagram il titolo di una canzone che in italiano equivale a “Non ho bisogno di uomini”. Infine, l’ex parrucchiere si è ritrovato a dover fare i conti anche con i commenti dei social.

Antonino e Ginevra, la versione di Spinalbese: cosa sta succedendo davvero

Numerosi utenti si sono scagliati quindi contro Spinalbese subito dopo la notizia e molti hanno subito tirato in ballo il suo rapporto con Ginevra. In queste ore Antonino ha finalmente deciso di dire la sua e su Instagram ha scritto: “Non mi metterò quindi a dimostrare se sono un uomo ma solamente a dirle che nella vita purtroppo accadono cose per la quale ognuno di noi valuta se e chi avere al proprio fianco“.

Questa sua capacità di fare lunghissimi discorsi senza dire assolutamente niente pic.twitter.com/RR9XPqcXEm — ScarlettVenus💮 (@rory_zack) March 21, 2023

L’ex gieffino ha poi sottolineato di essere sempre alla ricerca della propria felicità e non quella degli altri. Le sue parole hanno diviso ancora gli utenti tra chi pensa che sia una chiusura netta al suo rapporto con Ginevra e chi invece non ha ancora chiara la situazione.