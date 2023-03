“Bruciati tutti i risparmi”: ammissione incredibile di Laura Freddi, un gesto le ha rovinato la vita

Un momento molto complicato per Laura Freddi si è risolto grazie alla decisione di prendere parte al Grande Fratello Vip.

Laura Freddi ha mosso i primi passi nello studio di Non è la Rai ma poi con il passare del tempo è diventata una conduttrice nota ed amatissima dal grande pubblico. Una carriera televisiva e radiofonica ricca di successi che però ad un certo punto ha subito una battuta d’arresto.

Un periodo di cui la Freddi non aveva mai parlato prima e questo a quanto pare a causa di un episodio shock. In quegli anni infatti la conduttrice si è ritrovata a dover fare i conti con una vera e propria truffa economica ai suoi danni. Una situazione che le ha fatto temere il peggio e che le ha portato via tutti i suoi risparmi.

Un momento da cui si però ripresa e grazie soprattutto alla decisione di prendere parte al provino per la prima edizione del Grande Fratello Vip.

Laura Freddi, la truffa e l’intervento del GF Vip: il retroscena dal passato

Di recente la nota conduttrice ha rilasciato alcune dichiarazioni shock durante una nuova intervista a Il Corriere della Sera. La Freddi ha rivelato di una truffa ai suoi danni: “Purtroppo non si incontrano spesso persone oneste. Ho firmato dei documenti che non avrei dovuto firmare e per difendermi ho bruciato tutti i miei risparmi. Ho pure dovuto vendere la casa che stavo ancora pagando”.

La conduttrice ha rivelato di numerosi avvisi di pignoramento a cui per diverso tempo non ha saputo come rimediare ma questo fino alla svolta: “Mi sono risollevata con il cachet del Grande Fratello Vip, è stato una mano santa“. Una partecipazione al reality che le ha quindi permesso di mettersi in sesto almeno dal punto di vista finanziario.

Grande Fratello Vip, il ritorno da opinionista: come sono andate le cose

Una buona notizia per la Freddi che poi ha preso parte sporadicamente ad altri format televisivi. Tra questi la sesta edizione dello stesso reality a cui ha partecipato però come opinionista. All’epoca la decisione ha fatto molto rumore poiché scelta come sostituta della Bruganelli, moglie del suo ex Paolo Bonolis e per anni considerata sua nemica.

La conduttrice in merito al suo rapporto con Sonia ha rivelato come all’inizio non sia stato semplice per le due che adesso invece hanno un buon rapporto ed anzi hanno anche scoperto di aver trascorso con Bonolis le vacanze negli stessi posti.