Colpo di scena per Jessica Selassié, il gesto è uno sfregio contro di lei: rapporto finito

Jessica Selassié si è ritrovata a dover fare i conti con un gesto pensato contro di lei: non se lo aspettava proprio adesso.

La scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha permesso al pubblico di conoscere meglio Jessica Selassié. La maggiore delle principessine di Etiopia ha conquistato tutti e non a caso è stata eletta vincitrice dalla maggior parte dei telespettatori.

In molti hanno sottolineato di aver apprezzato sempre la sua dolcezza ed allo stesso tempo di riconoscersi molto in lei. La Selassié è stata infatti per mesi l’esempio della grava ragazza che deve fare i conti con ostacoli e delusioni. Tra queste anche quelle d’amore e non a caso per l’ex gieffina questo resta un argomento delicato.

Durante la sua edizione del reality non ha nascosto di essersi trovata a vivere momenti difficili in tal senso. Una situazione che rischia di ripetersi adesso all’esterno della casa ed a causa di un suo ex compagno di gioco.

Jessica Selassié, l’amore nella casa del GF Vip: l’incontro con Barù

Nella casa più spiata d’Italia la giovane gieffina si è ritrovata ad affrontare alcune delusioni. Verso la fine del suo percorso ha poi rivelato prima ad alcune sue compagne di gioco e poi agli autori del reality di provare una sorta di attrazione per Barù. Una confessione che ha scatenato il pubblico che da quel momento in poi ha cominciato a tifare per la coppia ed è nato un vero e proprio fandom.

Barù dal canto suo ha sempre sottolineato di trovare Jessica una brava ragazza ma allo stesso tempo ha palesato di vederla solo come una semplice amica. Spente le telecamere del reality tra i due vi sono stati alcuni incontri confermati anche da alcune foto che in poco tempo hanno scatenato i social. In questi giorni la Selassié in radio ha confermato la loro amicizia che adesso però rischia di subire uno scossone.

Barù, il suo gesto shock: con Jessica è finito tutto

In queste ore ha fatto molto rumore quanto accaduto sui social e con Barù diretto protagonista. Come hanno fatto notare alcuni utenti il noto chef ha infatti smesso si seguire la maggiore delle Selassié su Instagram. Un gesto che nessuno si aspettava visto che i due sembravano essere ancora almeno amici.

I fan si sono a questo punto scatenati con le ipotesi anche più improbabili. Secondo alcuni utenti lo avrebbe fatto per mettere finalmente a tacere le voci su di una presunta loro relazione. Altri invece hanno ipotizzato la presenza di una nuova donna nella sua vita.