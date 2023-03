Uomini e Donne shock, lascia l’Italia dopo la delusione: “Voglio curarmi”

Una nota ex protagonista di Uomini e Donne si è detta pronta a lasciare l’Italia per curarsi dopo la delusione: le sue parole preoccupano.

Lo studio di Uomini e Donne è solito regalare sempre grandi sorprese e non solo al pubblico ma anche agli stessi protagonisti. Lo stesso è accaduto anche in un recente appuntamento andato in onda e durante il quale Federico Nicotera ha finalmente fatto la sua scelta.

Dopo un percorso durato sei mesi, il tronista ha deciso di lasciare lo studio con la corteggiatrice Carola che ha subito accettato. La sua scelta ha però avuto delle conseguenze e tra queste la delusione di Alice che al contrario non è stata scelta ed ha quindi lasciato da sola il programma.

Una notizia amara per lei che di recente si è lasciata andare ad un duro sfogo rivelando anche di essere pronta a lasciare l’Italia.

La delusione di Alice Barisciani: il racconto dopo la non scelta

Come riportato dal portale gossipetv, l’ex corteggiatrice Alice ha per la prima volta parlato delle sue emozioni dopo la mancata scelta. Al magazine ufficiale del programma ha rivelato di aver sempre creduto poco alla possibilità di lasciare lo studio con Federico: “Durante questi mesi ci sono stati dei momenti in cui ho pensato di essere la scelta. Pochi, ma ci sono stati. Quello che mi faceva andare avanti erano le sensazioni in esterna anche se con il tempo era impossibile non far caso ai suoi comportamenti in studio“.

Alice ha sempre quindi avuto dubbi e ad oggi ammette che probabilmente per scegliere una ragazza come lei servono gli attributi. Nonostante la delusione però l’ex corteggiatrice sembra decisa a ripartire e da se stessa con progetti molto importanti e con sogni adesso da realizzare anche per riprendersi al meglio.

Alice lascia l’Italia: la decisione dopo Uomini e Donne

Nel corso della stessa intervista, la Barisciani ha raccontato di essere pronta a partire per realizzare uno dei suoi più grandi sogni: “Voglio viaggiare e realizzare il mio sogno nel cassetto, quello di andare in Africa per un safari da sola. Voglio chiarirmi le idee e tornare in Italia più carica di prima. Voglio curarmi e andare avanti“.

Nonostante quindi la delusione, Alice non ha voglia di abbattersi ma di ricominciare e forse trovare finalmente l’amore. Intanto secondo alcune indiscrezioni, tra le ipotesi al vaglio per lei potrebbe anche esserci un ritorno nello studio del dating show come tronista.