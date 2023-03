“Quanto mi manchi”: Manuel Bortuzzo manda in tilt i fan, si sentono ancora

Manuel Bortuzzo attivo su Instagram ha pubblicato lo screen di una sua telefonata con una persona per lui ancora molto speciale.

Momento felice per Manuel Bortuzzo che di recente ha messo a segno un grande successo in vasca. Una prova molto importante soprattutto in vista delle prossime paralimpiadi in programma a Parigi nel 2024 ed a cui ha intenzione di prendere parte.

Un percorso cominciato prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip e che si è poi visto costretto ad abbandonare proprio per poter tornare presto in palestra ed in vasca. Durante questo lungo periodo nella casa più spiata d’Italia ha a tal proposito conosciuto una persona per lui speciale.

Nei mesi trascorsi chiuso al GF Vip si è infatti potuto allenare e farsi trovare motivato anche grazie al supporto di Aldo Montano che si è rivelato anche di supporto dal punto di vista emotivo.

Manuel Bortuzzo, il legame con Aldo Montano è sempre più forte

Nei mesi successivi la decisione di lasciare il reality, Manuel è tornato ad allenarsi in palestra. In alcune stories pubblicate su Instagram ha però confermato di non essere concentrato sui suoi obiettivi da solo ma di avere una spalla in Montano. I due ex gieffini si sono quindi visti spesso subito dopo il GF Vip. A distanza di un anno da quei momenti, la coppia di sportivi continua ad essere legata.

In queste ore proprio Manuel Bortuzzo ha infatti pubblicato lo screen di una telefonata con Aldo Montano. Questi ha a sua volta repostato la foto con la scritta: “Quanto mi manchi“. A quanto pare quindi i due si sentono con regolarità ma non sono soliti riuscire a vedersi di persona come prima. Senza dubbio per loro non mancherà occasione anche perché per Manuel le paralimpiadi sono sempre più vicine.

Manuel Bortuzzo, l’amicizia va meglio dell’amore: le ultime

Il rapporto con Montano è quindi ancora forte mentre lo stesso non si può dire delle questioni di cuore che hanno regalato non pochi colpi di scena. Durante il GF Vip, Manuel ha intrapreso infatti una storia di tira e molla con Lulù Selassié: i due sembravano decisi a viversi fuori salvo poi assistere al clamoroso passo indietro del nuotatore.

Dopo la Selassié, nella vita di Bortuzzo ha fatto il suo arrivo Angelica con cui si è frequentato per diversi mesi. Anche in questo caso è però arrivata la parola fine ed a quanto pare ancora una volta per volere dello sportivo. Al momento invece Manuel è single e nessuna nuova ragazza sembrerebbe essere entrata a far parte della sua vita.