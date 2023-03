Clamoroso Ilary Blasi, chiamata urgente degli autori: subito in studio

Ilary Blasi si è vista costretta a correre negli studi dell’Isola dei Famosi dopo la chiamata degli autori: ecco cosa sta succedendo.

Sono giorni movimentati in casa Mediaset con il passaggio del testimone ormai sempre più vicino. Dopo la finale del Grande Fratello Vip fissata al prossimo lunedì 3 aprile, sarà il turno di Ilary Blasi che tornerà al timone dell’Isola dei Famosi per il terzo anno consecutivo.

Nessun anno sabbatico per lei come alcuni avevano ipotizzato dopo la notizia del suo turbolento divorzio dal marito Francesco Totti. Contro tutti i pronostici ci sarà ed a quanto pare il suo lavoro è anche già cominciato ma non si tratta solo delle scelte sul prossimo cast.

In queste ore infatti la conduttrice ha pubblicato una serie di immagini sui social che hanno subito scatenato l’interesse del pubblico da casa ma vediamo il motivo.

Ilary Blasi, finalmente in studio: le prime immagini

La nota conduttrice sta quindi per tornare in prima serata con una nuovissima edizione dell’Isola dei Famosi. Manca sempre meno al via previsto per il prossimo lunedì 17 aprile e quindi subito dopo il periodo pasquale. Per l’occasione Ilary ha anche fatto la sua prima apparizione in studio come mostrano alcune immagini pubblicate su Instagram dalla stessa conduttrice.

Nelle immagini vediamo una elegantissima Ilary prima in studio seduta sullo sgabello e poi posare per alcuni scatti con diversi oggetti di scena. La conduttrice è quindi stata convocata dagli autori per i primi eventi promozionali e per le prime prove in studio. Un momento molto importante per tutti in quanto conferma come il ritorno del format sia sempre più vicino.

Il ritorno dell’Isola dei Famosi: il clima dietro le quinte

Un ritorno quindi vicino ma che rischia di essere già complicato per gli autori. Il programma sembrerebbe infatti già essere finito nel mirino della Mediaset preoccupata dai nomi troppo poco noti e che potrebbero dare vita a siparietti fin troppo trash. I vertici potrebbero quindi già aver ammonito Ilary come fatto con Alfonso Signorini ed il Grande Fratello Vip nelle scorse settimane.

In merito al cast invece vi sarà il ritorno sia di Alvin come inviato che Vladimir Luxuria come opinionista mentre Enrico Papi prenderà il posto di Nicola Savino. Alcuni colpi di scena infine anche tra i concorrenti con le sorelle Enardu, Helena Prestess, Alessandro Cecchi Paone e la Caldonazzo pronti a partire per l’Honduras.