“Mi chiama di notte”: dopo il Grande Fratello Vip si è pentito, vuole tornare con lei

Clamoroso colpo di scena dopo il Grande Fratello Vip: l’ex protagonista sembra pronto a tornare con la sua ex fidanzata.

Durante questa edizione del Grande Fratello Vip nella casa più spiata d’Italia hanno fatto il loro ingresso tanti volti noti. Sono stati affrontati tanti argomenti e tra questi anche quelli legati alla sfera sentimentale. Un episodio in particolare però non è stato approfondito a quanto pare abbastanza.

Nel dettaglio si tratta della separazione di Davide Donadei dalla sua ex fidanzata Chiara Rabbi. La decisione dei due di prendere strade diverse è stata solo accennata e solo per una battuta sui social dell’ex corteggiatrice letta in casa durante una puntata.

Adesso ed a distanza di alcuni giorni dall’eliminazione di Davide a quanto pare vi è stato un clamoroso sviluppo e per volere proprio dell’ex gieffino ma rivelato da Chiara sui social.

Grande Fratello Vip, il gesto di Davide per Chiara: passo indietro clamoroso

Davide Donadei ha lasciato la casa più spiata d’Italia da ormai alcuni giorni e dai social sembrerebbe essere molto impegnato. Dopo essere stato eliminato, l’ex gieffino è prima di tutto tornato a casa dai suoi e poi è passato dal ristorante di cui è proprietario da alcuni anni. In queste giorni invece è stato visto prima a Roma e poi in quel di Milano, dove si trova anche la sua ex fidanzata.

Un utente lo ha fatto notare all’ex corteggiatrice sottolineando anche come Davide in casa abbia ammesso di volerla vedere da vicino. Un incontro che a quanto pare non è ancora avvenuto ma allo stesso tempo la Rabbi ha rivelato con tanto di prove: “Sono tre giorni che evita di incontrarmi però mi chiama alle 4.38 di notte di venerdì sera. Le cose sono cambiate, a modo mio o niente“.

Davide e Chiara, ritorno di fiamma possibile: il punto della situazione

La relazione tra Davide e Chiara è finita la scorsa estate con i due che hanno raccontato versioni diverse della storia. Donadei ha dato la colpa all’eccessiva gelosia della fidanzata mentre la Rabbi ha sottolineato di aver avuto sempre ragione ad esserlo. Durante uno confronto nello studio di Uomini e Donne sono emersi infatti alcuni messaggi tra Davide e Roberta, nota dama del Trono Over.

Una situazione che i due potrebbero non aver ancora chiarito del tutto o superato. Da sottolineare però che dalle parole dell’ex corteggiatrice sembrerebbe essere ancora viva una piccola speranza di ritorno di fiamma ma questa volta secondo le condizioni di Chiara.