Andrea Damante beccato così, le foto non lasciano dubbi: stanno insieme

Nuova bomba di gossip con protagonista Andrea Damante che sembrerebbe essere tornato di nuovo con la sua ex: paparazzati insieme.

In questi giorni Andrea Damante è tornato al centro del gossip a causa di alcune voci clamorose. Secondo una recente indiscrezione di Fabrizio Corona, l’ex tronista avrebbe ripreso i suoi contatti con la storica ex Giulia De Lellis con cui la storia è terminata anni fa a causa di alcuni tradimenti di lui.

Secondo l’ex paparazzo dei vip, l’ultima fidanzata di Damante, Elisa Visari, avrebbe scoperto i messaggi e li avrebbe girati a Carlo Beretta, attuale compagno di Giulia. Un gesto che avrebbe spinto il dj a cacciare di casa l’influencer e mettere fine alla loro storia.

In queste ore però a tal proposito è arrivato un clamoroso colpo di scena perché Damante è stato visto andare in giro proprio con la sua ex.

Andrea Damante, di nuovo con la sua ex: novità clamorosa

Il portale Whoopsee in queste ore ha pubblicato alcune foto con protagonista l’ex tronista di Uomini e Donne. Scatti in cui però il noto dj non è solo bensì in compagnia proprio della sua ex ossia Elisa Visari. I due sono stati fotografati prima mentre si recavano nella stessa palestra in quel di Milano ed in un secondo momento mentre si allenavano insieme. Tutto questo ha subito fatto ipotizzare un clamoroso ritorno di fiamma tra i due.

Secondo quanto riferisce l’esperto di gossip Alessandro Rosica, la Visari avrebbe raggiunto il suo obiettivo ovvero tornare con l’ex. A quanto pare infatti nonostante i presunti messaggi e tradimenti, l’influencer resta comunque molto legata a Damante e tra i due potrebbe essere quindi tornato finalmente il sereno. La notizia intanto ha scatenato il gossip con alcuni utenti che si sono chiesti cosa stia succedendo davvero.

La vita sentimentale di Andrea Damante, il rapporto con Giulia De Lellis

Il pubblico ha conosciuto Damante nello studio di Uomini e Donne dove ha visto per la prima volta Giulia De Lellis. I due hanno dato poi il via ad una storia d’amore che ha emozionato tutti e questo fino all’epilogo finale. Come rivelato dalla stessa ex corteggiatrice, a causa di alcuni tradimenti del noto dj ad un certo punto si è vista costretta a mettere fine alla loro storia.

In queste settimane qualcuno però ha per un attimo sperato di vederli tornare insieme fino a quanto accaduto nelle ultime ore. Non solo queste foto di Damante ma anche l’ultima dedica dell’influencer al compagno sui social hanno sopito queste speranze.