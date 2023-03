Gabriele Costanzo, sapete qual’è il titolo di studio del figlio di Maurizio e Maria De Filippi? Incredibile ma è proprio quello

Rivelato un dettaglio sconosciuto della vita privata di Gabriele Costanzo, figlio di Maria De Filippi e Maurizio: il suo titolo di studi.

In questi giorni si è parlato molto di Maurizio Costanzo e del suo rapporto con Maria De Filippi. La conduttrice si è infatti ritrovata a fare i conti con la scomparsa del suo compagno di vita: un evento che per lei si è rivelato essere molto difficile. In ogni momento però la conduttrice ha trovato una spalla a sostenerla ossia quella del figlio.

Gabriele ha fatto il suo arrivo nella vita di Maurizio e Maria quando aveva 10 anni ed i due hanno deciso di adottarlo. Dopo un inizio un pò complicato e dopo circa 10 giorni di vacanza insieme a Natale, i tre hanno trovato subito la loro sintonia ed è nata così la loro famiglia.

Il figlio di Maria e Maurizio non ama essere al centro dell’attenzione ma in questi giorni sono emersi alcuni dettagli della sua vita privata.

Gabriele Costanzo, cosa sabbiamo su di lui: tutti i dettagli

Della vita privata di Gabriele si sa molto poco se non che negli ultimi anni ha deciso di lavorare in collaborazione con sua madre presso la Fascino ossia la nota casa di produzione. Una decisione che ha fatto felice la De Filippi che in passato ha parlato del figlio come più interessato alle ragazze che ai libri. Inoltre, Gabriele si è diplomato nel 2009 e poi ha deciso di non proseguire gli studi e di non andare quindi all’università.

Non è dato sapere quale sia il suo ruolo specifico ma a quanto pare è coinvolto nel campo manageriale ed organizzativo. Inoltre, il suo nome sembrerebbe essere legato in particolare ai format C’è Posta per Te ed Amici di Maria De Filippi che negli anni sono diventati dei veri e propri cavalli di battaglia per la casa di produzione e per la Mediaset.

Il rapporto tra Maria e Gabriele, immagini emozionanti

In ogni caso, Gabriele in questi giorni è stato protagonista di tanti momenti molto emozionanti con sua madre Maria. In alcuni momenti è stato lui di supporto mentre in altri è stata la conduttrice a rendersi protagonista di gesti di affetto verso il figlio.

I due inoltre, sia in occasione della camera ardente che durante i funerali di Maurizio, si sono sempre seduti vicini ed hanno accolto insieme tutti i gesti di affetto di coloro che hanno deciso di omaggiare il conduttore nel giorno della sua scomparsa.