Sarah Altobello stupisce tutti, ha già cambiato idea: è successo tutto a telecamere spente

Dopo la sua esperienza nella casa del GF Vip, la showgirl Sarah Altobello ha deciso di fare il punto sulla sua vita privata: il passo indietro è clamoroso.

Il percorso di Sarah Altobello nella casa del Grande Fratello Vip è stato per molto legato a doppio filo con quello di Attilio Romita. I due si sono avvicinati particolarmente durante il reality tanto da scatenare la furia di Mimma, compagna ed adesso promessa sposa del giornalista.

Questi ha poi lasciato la casa e messo in dubbio proprio il suo rapporto con la Altobello. Una mossa parsa a tutti come un modo per ingraziarsi di nuovo la compagna. Romita però non è il solo uomo che in questi mesi ha caratterizzato la vita della showgirl.

Durante la sua permanenza in casa, la Altobello ha infatti ricevuto anche una visita molto speciale ossia quella del suo agente Tony Toscano.

Sarah Altobello, la doppia sorpresa di Tony Toscano: proposta in diretta

Il noto agente dei vip è stato più volte indicato dagli esperti di gossip come il compagno di vita della Altobello. Non a caso Tony Toscano è stato ospite del GF Vip in due occasioni e per due sorprese. La prima volta si è presentato all’esterno della porta rossa su di un cavallo con un messaggio di supporto per la nota showgirl che in quel momento stava affrontato un momento difficile.

In un secondo momento l’uomo si è poi ripresentato e questa volta in occasione dell’eliminazione della Altobello. Questa seconda volta si è però rivelata essere speciale perché l’agente si è presentato non a mani vuote ma con un bellissimo anello di fidanzamento. La Altobello ha gioito in quel momento, forse perché presa dall’entusiasmo, mentre in queste ore ha fatto un clamoroso passo indietro.

Sarah e le parole su Tony Toscano: i propositi per il loro futuro

L’ex gieffina ha rilasciato alcune dichiarazioni durante una sua recente intervista al portale Fanpage.it. Inevitabile per lei non soffermarsi su Tony ed a tal proposito ha rivelato: “Sono single. Tony ha questa attrazione che lo porta a dire certe cose. So che ha fatto tutto per me ma io non provo quello che prova lui. Non sono per il fidanzamento“.

A quanto pare quindi, una volta spente le telecamere, la Altobello ha fatto un clamoroso passo indietro. Nessun fidanzamento per i due con Sarah che sembra però decisa ad essere ancora una sua amica. Dovrà però essere Tony adesso a decidere che ruolo avere in questa storia.