Melissa Satta nella bufera, una distrazione per Berrettini: il campione rompe il silenzio

Melissa Satta è finita nella bufera a causa del suo rapporto con il tennista Matteo Berrettini che si è visto costretto a chiarire come stanno le cose.

Il campione di tennis Matteo Berrettini e la showgirl Melissa Satta sono diversi mesi ormai che stanno infiammando il gossip. I due sono infatti i protagonisti di una storia d’amore bellissima ma che ha allo stesso tempo scatenato anche una serie di polemiche e critiche durissime.

I due si sono conosciuti prima di Natale e da quel momento in poi si sono visti spesso insieme e particolarmente affiatati. La loro storia allo stesso tempo però ha scatenato gli haters che hanno accusato la showgirl di influenzare in negativo i risultati del tennista sul campo.

Una serie di accuse che a quanto pare non sono piaciute nemmeno al diretto interessato che ha quindi deciso di rompere il silenzio e rimandare al mittente tutte le frecciatine.

Matteo Berrettini, la storia con Melissa Satta e gli ultimi risultati

Senza dubbio il momento di Matteo Berrettini non è semplice dal punto di vista dei risultati sportivi ma allo stesso tempo nel privato tutto va a gonfie vele. Sin dalla loro prima apparizione pubblica in occasione di una partita di basket ad Assago, Matteo e la Satta sono parsi affiatati. Anche in occasione delle ultime uscite pubbliche e sui social si sono mostrati più uniti che mai ma soprattutto travolti dalla passione.

Per quanto invece riguarda il punto di vista sportivo, le cose si sono davvero complicate. Il campione italiano di tennis è infatti stato eliminato al secondo turno dell’ultima edizione degli Atp di Indian Wells contro Daniel che lo ha superato in tre set netti. Un risultato negativo che secondo gli haters è legato proprio alla sua storia d’amore con la conduttrice ed è per questo che il campione ha deciso di rompere il silenzio.

Melissa Satta, come stanno le cose con Berrettini: parla il tennista

Il noto sportivo italiano ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni al quotidiano La Repubblica e fare chiarezza: “Sto vivendo un sentimento e trovo irrispettoso definirlo come una distrazione professionale. Sto avendo una relazione sentimentale come tutti i ragazzi della mia età. È una cosa normale e l’amore non è una colpa“.

Berrettini ha quindi deciso di difendere la sua storia sottolineando come da questo punto di vista sia molto felice e soddisfatto. La sua vita sentimentale procede quindi a gonfie vele e adesso sarà senza dubbio importante sistemare anche i risultati sul campo.