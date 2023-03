Ginevra Lamborghini, il suo futuro con Antonino: come stanno le cose dopo il GF

L’ex gieffina Ginevra Lamborghini ha fatto il punto sul suo periodo fuori dalla casa del Grande Fratello Vip: le parole su Antonino.

Questa edizione del Grande Fratello Vip ha permesso al pubblico di conoscere meglio Ginevra Lamborghini. La nota artista è stata una protagonista del reality anche se il suo percorso non si è rivelato essere semplice. La gieffina dopo poco più di un mese è stata squalificata a causa di una frase shock contro Marco Bellavia.

Nonostante questo dettaglio non da poco, l’esperienza si è rivelata essere anche positiva per lei che ha rivelato di aver vissuto tanti momenti belli e speciali. Inoltre, nella casa più spiata d’Italia ha conosciuto anche alcune persone per lei importanti.

Tra queste sembrerebbe esserci appunto anche Antonino Spinalbese con cui ha mostrato di avere un feeling speciale. Di recente Ginevra è tornata sull’argomento facendo il punto sul loro presente e futuro insieme.

Ginevra Lamborghini, la sua storia con Antonino: come sono andate le cose

La Lamborghini ha fatto il suo ingresso in casa a settembre da fidanzata anche se il nome ed il volto del ragazzo in questione non sono mai stati ufficialmente resi noti. All’inizio questo rapporto ha rappresentato un ostacolo per Antonino che non hai mai nascosto il suo interesse per Ginevra ma allo stesso tempo si è tenuto in disparte. Una volta fuori dalla casa Ginevra però si è ritrovata a fare i conti con i dubbi ed è arrivato il colpo di scena.

L’ex gieffina è infatti tornata in casa ed ha approfondito la conoscenza con Antonino. Tra i due sembrerebbe esserci stato anche un bacio non ripreso dalle telecamere e reso noto da Spinalbese una volta in studio dopo la sua eliminazione. A distanza di qualche giorno da quel momento, Antonino non ha nascosto di voler creare con lei qualcosa di speciale.

La versione di Ginevra, cosa pensa di Antonino: le sue parole

A questo punto tutto è nelle mani della Lamborghini che di recente ha parlato di questo rapporto speciale. Nel corso di una recente intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha sottolineato: “I rapporti che ho stretto rimarranno nella mia vita. Sicuramente Antonino con cui ho stretto un legame molto intenso“.

L’ex gieffina non ha dato una vera e propria definizione a questo rapporto ma si tratta ormai di una consuetudine per i due che in questi mesi non sono mai stati così chiari. Dalle sue parole però si evince come il loro legame è destinato a durare nel tempo ed in attesa di eventuali sviluppi speciali.