Panico dietro le quinte del GF Vip, segnale d’allarme non ascoltato: conseguenze gravissime

Alcuni autori del GF Vip potrebbero finire nei guai dopo alcune scottanti rivelazioni di una talpa: avrebbero ignorato alcuni segnali di allarme.

Il Grande Fratello Vip è ad un passo dalla finale prevista per il prossimo 3 aprile. Si concluderà così questa edizione che si è rivelata essere parecchio complicata. Il conduttore e padrone di casa Alfonso Signorini si è infatti ritrovato a dover gestire alcune spinose questioni.

In questi mesi il cast ha fatto particolarmente discutere e il comportamento dei concorrenti è finito spesso al centro delle critiche, sin dalle prime settimane di messa in onda. Una serie di atteggiamenti a cui i gieffini si sono ormai abituati e nemmeno le tante ramanzine del conduttore sono servite.

Adesso però a tal proposito viene fuori una verità per molti sconcertante: la produzione avrebbe infatti ignorato alcuni avvertimenti lanciati dagli stessi psicologi.

GF Vip nella bufera, accuse gravissime alla produzione: la segnalazione

Il portale Dagospia ha di recente riportato di una clamorosa segnalazione arrivata da una talpa del Grande Fratello Vip. Questi ha a quanto pare raccontato di alcuni episodi andati in scena dietro le quinte del noto programma e con protagonisti gli autori del format ma soprattutto gli psicologi che ogni giorno si confrontano con i concorrenti in casa.

La talpa avrebbe a tal proposito rivelato: “Quello che è accaduto è stato che ci sono stati degli atteggiamenti diciamo aggressivi di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro e la psicologa aveva più volte dato un segnale d’allarme, ma non è stato preso in considerazione”. Stando a questa indiscrezione, gli autori adesso sarebbero preoccupati poiché in questi mesi avrebbero insabbiato tutto pur di mandare avanti il programma. Una versione che se confermata, metterebbe a rischio il futuro di tutti i coinvolti.

Le ultime sul GF Vip, caos dietro le quinte e in studio: la situazione

Nel corso delle ultime puntate tante cose sono accadute in casa ma soprattutto in studio. Il conduttore e la produzione del reality hanno infatti deciso di squalificare proprio Donnamaria per i suoi modi aggressivi ed hanno anche scelto di non farlo entrare in studio.

Inoltre è stato chiesto a tutti, a quanto pare opinioniste comprese, di abbassare i toni ed infine è stata approvata la scelta di avere solo tre dei fuoriusciti in studio in ogni puntata. Una situazione che conferma come il clima non sia dei migliori dietro le quinte del format ma le cose adesso potrebbero addirittura peggiorare.