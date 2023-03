“Ci siamo sentiti”: Sonia Bruganelli con l’ex gieffino, messaggi in gran segreto

Sonia Bruganelli è stata la protagonista di una incredibile confessione: scoperti i suoi messaggi segreti con un noto ex protagonista del GF Vip.

Questa edizione del Grande Fratello Vip continua a regalare colpi a sorpresa e non solo grazie ai concorrenti presenti ancora in casa. In questa occasione infatti sono state alcune dichiarazioni di Sonia Bruganelli a scatenare i social. La nota opinionista del reality ha rivelato di alcuni messaggi con un noto ex gieffino.

Tornata a vestire i panni di opinionista per il secondo anno consecutivo, la Bruganelli non si è risparmiata ed ha lanciato anche tutta una serie di stoccate al veleno contro alcuni gieffini. Tra i più bersagliati dalla moglie di Paolo Bonolis anche Edoardo Donnamaria, squalificato di recente.

I due sono stati i protagonisti di un velenoso botta e risposta ma a quanto pare una volta fuori dalla casa, il noto volto di Forum e la Bruganelli si sono scambiati alcuni messaggi.

Sonia Bruganelli, i messaggi con Edoardo: cosa si sono detti

Di recente la Bruganelli è stata ospite di Sophie Codegoni nel consueto appuntamento settimanale con Casa Chi. Durante l’intervista, l’opinionista si è soffermata anche sul percorso e sulla squalifica di Edoardo Donnamaria. In merito al suo comportamento ha sottolineato: “Nell’ultimo mese è come se avesse perso la pelle ed è rimasto solo nervi e muscoli, ad un certo punto non ce l’ha fatta più“.

Parole che a quanto pare non lasceranno stupito Donnamaria che in questi giorni ha parlato in privato proprio con Sonia: “Ci siamo sentiti anche dopo. È stato molto carino e mi ha scritto un messaggio di ringraziamento per delle cose che gli sono state dette. Credo lui volente o nolente abbia messo se stesso in questo percorso”. I due hanno quindi già avuto modo di parlare e soprattutto di chiarire quanto accaduto in casa.

Edoardo Donnamaria, quelle parole al veleno contro Sonia: i dettagli

Edoardo e Sonia sono stati infatti protagonisti di un brutto episodio circa un mese fa. In quel frangente, l’opinionista aveva accusato Donnamaria di usare il suo rapporto con Antonella Fiordelisi per andare avanti nel format. Per rispondere a queste accuse, il gieffino dal canto suo aveva definito l’opinionista “bollita, lunatica e finita“.

I due dopo queste accuse si erano anche affrontati faccia a faccia in studio fino alla decisione della Bruganelli di addolcire i suoi modi. Adesso che le telecamere per Donnamaria si sono spente, a quanto pare hanno anche raggiunto un punto di incontro.