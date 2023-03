Clamoroso Uomini e Donne, arriva dal GF Vip per corteggiarla: si infiamma lo studio

Ipotesi clamorosa in vista delle prossime puntate del dating show Uomini e Donne: un ex protagonista del GF Vip potrebbe scendere le scale per corteggiarla.

Lo studio del dating show Uomini e Donne sono ormai diversi anni che mette il pubblico di fronte a clamorosi colpi di scena. In questa categoria rientrano senza dubbio i ritorni a sorpresa soprattutto per quanto riguarda i protagonisti del Trono Over.

Questa volta però potrebbe far ritorno nel parterre dei cavalieri un vecchio volto protagonista del Trono Classico ma soprattutto appena uscito dalla casa del Grande Fratello Vip. Nel dettaglio stiamo parlando dell’ex gieffino ed ex tronista Davide Donadei.

Dopo la precedente esperienza come tronista, Donadei potrebbe tornare in studio ma come corteggiatore e non di Nicole ma di Roberta Di Padua.

Uomini e Donne, Davide Donadei ed il suo passato in studio: il punto della situazione

Davide Donadei è stato un protagonista del noto dating show di Canale 5 nel 2021. Il suo lungo percorso si è concluso poi con la classica scelta che gli ha permesso di lasciare lo studio con Chiara Rabbi. La loro storia è durata circa un anno e mezzo ed è terminata la scorsa estate con frecciatine al veleno da entrambe le parti. In particolare la Rabbi ha portato alla luce alcuni scambi di messaggi tra quello che all’epoca era il suo fidanzato e Roberta Di Padua.

Tra i due vi era stato un timido avvicinamento proprio quando Donadei era tronista e quindi tra i due il feeling sembrerebbe non essersi mai sopito. Nel corso delle recenti puntate, in studio si è tornato a parlare di Davide quando la Di Padua ha palesato il suo interesse per un giovane corteggiatore di Nicole i cui tratti ricordano proprio l’ex tronista.

Davide Donadei torna ad Uomini e Donne: ipotesi clamorosa

Questo interesse della Di Padua unito alle frecciatine di Davide con la sua ex potrebbero convincere l’ex tronista a fare il suo ritorno in studio. Secondo alcuni utenti questo ritorno potrebbe andare in scena a breve: “Davide ora che è uscito dal GF potrebbe andare a UeD per Roberta“.

Roberta vorrebbe ballare con Andrea, ma lui… #UominieDonne pic.twitter.com/ciI8YYfbj4 — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 13, 2023

Una clamorosa possibilità che il pubblico non esclude anche perché Roberta sembra fare fatica a trovare un nuovo uomo da frequentare in studio. Inoltre i canoni estetici di Davide sono quelli che la dama cerca ancora in un ragazzo. Non resta che attendere le prossime registrazioni che potrebbero regalare questo ennesimo colpo a sorpresa.