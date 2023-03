“È finito tutto”: doccia fredda per Daniele Dal Moro, non vuole vederlo mai più

Doccia gelata per Daniele Dal Moro che nella casa del Grande Fratello Vip ha rovinato uno dei suoi rapporti più importanti: la decisione.

In questa edizione del Grande Fratello Vip ha fatto il suo ingresso in casa anche Daniele Dal Moro. Il suo nome non ha stupito il pubblico in quanto l’imprenditore veronese ha già preso parte allo stesso reality in versione nip ben 4 anni fa. Durante questa edizione del noto format, il gieffino si è ritrovato però faccia a faccia con il passato.

La produzione del noto reality poco prima di San Valentino ha deciso di mandare in casa alcuni ex fidanzati. Tra questi anche Martina Nasoni con cui Dal Moro ha stretto un legame proprio durante la loro prima edizione insieme del format. Un ingresso che ha scatenato il caos in casa anche a causa della gelosia di Oriana Marzoli.

Le cose tra Martina e Daniele durante la breve permanenza in casa della Nasoni non sono però andate nel verso giusto e l’influencer ha preso per questo una decisione durissima.

Daniele Dal Moro e il rapporto con Martina, si è complicato tutto

All’ingresso in casa di Martina, il pubblico ha notato subito lo sguardo emozionato di Daniele. Il bel veronese ha anche accolto con gioia l’arrivo della sua ex sottolineando come con il tempo si sia pentito di non averla trattata nel migliore dei modi. Tutto sembrava quindi annunciare giorni sereni per i due e le parole di Dal Moro hanno anche acceso la speranza di un possibile ritorno.

Le cose poi sono precipitate in pochissimi giorni e alcune parole di Martina hanno scatenato la furia di Daniele. Il gieffino ha accusato la compagna di gioco di volerlo usare per tornare in tv ed ha anche rivelato di non aver mai avuto una vera relazione con la Nasoni. Inoltre, i due in diretta si sono lanciati frecciatine, accuse e minacce.

GF Vip, la decisione di Martina: non si torna indietro

Una situazione che ha spinto Martina verso una durissima decisione. Attraverso il suo profilo Instagram, l’ex gieffina ha rivelato: “Credo fortemente che il nostro rapporto sia iniziato 4 anni fa all’interno della casa del Grande Fratello e credo che si sia concluso quest’anno all’interno dello stesso contesto. Quindi dove è iniziato tutto, è anche finito tutto”.

La Nasoni non ha quindi alcuna intenzione di tornare da Daniele e sembra decisa a mettere la parola fine al loro rapporto. Lo conferma anche un suo gesto emblematico sui social in quanto ha anche deciso di smettere di seguirlo.