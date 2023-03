Raimondo Todaro a sorpresa, non stanno più insieme: la decisione è definitiva

Novità inaspettata per il noto coreografo e ballerino Raimondo Todaro che dovrà fare a meno della sua compagna di avventura: la decisione shock.

Notizia clamorosa per il noto ballerino Raimondo Todaro che si è ritrovato protagonista suo malgrado di una decisione del tutto inaspettata. L’insegnante di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi è stato infatti lasciato solo dalla sua ormai compagna di avventura.

È una novità di queste ore infatti la decisione della produzione del noto talent di Canale 5 di formare nuove coppie di insegnanti in vista della fase serale. A differenza di quanto accaduto fino allo scorso anno, Todaro non dovrà più fare coppia con Lorella Cuccarini.

La produzione ha infatti deciso di dividere la coppia in modo del tutto inaspettato ed entrambi dovranno affrontare questa avventura con nuovi partner.

Raimondo Todaro, non farà più coppia con Lorella Cuccarini: la decisione

Durante un recente daytime con il talent Amici di Maria De Filippi, la conduttrice si è collegata con la casetta della scuola per alcuni importanti annunci. Nel dettaglio, la produzione ha rivelato agli allievi come andranno le cose durante la fase serale del format. La prima importante decisione è quella di dividere la classe in tre squadre diverse con al timone tre coppie di insegnanti.

Confermata la coppia formata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi mentre per Todaro si è registrata una clamorosa novità. Il noto coreografo si è infatti ritrovato in coppia con la cantante Arisa a differenza dello scorso anno quando per lui è stata scelta la Cuccarini. Quest’ultima invece si è ritrovata di conseguenza a dover affrontare la fase serale con il coreografo Emanuel Lo. Una vera e propria rivoluzione che ha lasciato stupiti gli allievi ed il pubblico.

Amici22, cosa cambia in vista del serale: tutte le novità

In questa ultima parte del noto format le cose cambieranno quindi in modo drastico. Gli allievi non solo dovranno affrontare tutto il percorso divisi in squadre ma dovranno anche sottostare al giudizio di una giuria esterna. La produzione ha già rivelato i nomi dei nuovi giudici ossia Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Gioffré.

Nel corso dei primi appuntamenti in prima serata, la giuria dovrà eliminare ben due allievi. Le cose poi cambieranno ancora ad un passo dalla finale che servirà invece per eleggere sia il vincitore di categoria, ossia ballo che canto, sia il nome del vincitore generale del format.