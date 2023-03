“Non capivo nulla”: attacco di panico per Sophie Codegoni, è successo tutto in pochi minuti

Sophie Codegoni ha raccontato di quanto accaduto in queste ore e di un momento molto difficile che si è ritrovata a dover affrontare.

Periodo di grandi novità per Sophie Codegoni che sta vivendo senza dubbio un momento molto felice della sua vita. Dal punto di vista lavorativo è l’attuale conduttrice di Casa Chi, è la Bonas di Avanti un Altro ed ha appena lanciato una sua linea di costumi.

Buone notizie anche dal punto di vista privato considerando che la sua storia con Alessandro Basciano procede a gonfie vele. I due, che si sono conosciuti proprio nella casa più spiata d’Italia, sono anche in attesa della loro primogenita che hanno deciso di chiamare Celine.

I due sono alle prese con i preparativi per la piccola che si sono rivelati però più difficili del previsto soprattutto per l’ex gieffina che ha raccontato quanto accaduto in queste ore.

Sophie Codegoni in ansia: il racconto sui social

Con una serie di video pubblicati sul suo profilo Instagram, l’ex gieffina ha rivelato di essersi recata in un negozio milanese con il compagno Alessandro Basciano per comprare le prime cose per la bambina: “Abbiamo fatto tutto lo shopping per Celine. Sapete che ero in ritardissimo, non avevo la borsa dell’ospedale pronta. Ho fatto le borse, abbiamo preso il lettino ed il fasciatoio. Abbiamo preso biberon, bagnetti e le cose varie”.

La Codegoni ha raccontato però di come non sia stato semplice e di come si sia trovata in difficoltà: “Avevo l’ansia di essere in ritardo ma oggi abbiamo preso il grosso. Mentre ero lì poi mi sono accorta che ci sono tante cose da imparare. Lì non ci capivo nulla e mi è venuta l’ansia“. Un piccolo ma normalissimo momento di difficoltà per Sophie alle prese con la sua prima gravidanza.

Giorni complicati per Sophie Codegoni, le accuse di Soleil Sorge

Sophie si è ritrovata però in questi giorni ad affrontare un altro momento complicato. L’ex gieffina ha infatti lanciato una linea di costumi che ha attirato le critiche di Soleil Sorge. L’ex gieffina è stata infatti accusata dalla sua ex compagna di avventura di non avere personalità e di aver quindi preso liberamente ispirazione da lei.

Accuse che sia Sophie che lo stesso marchio hanno rispedito al mittente considerandole infondate. Una storia che ha anche scatenato i social che in maggioranza si sono schierati proprio con la Codegoni. Una storia che comunque sembra mettere fine all’amicizia che sembrava essere nata in casa tra le due.