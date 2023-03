Lorella Cuccarini e i segreti del fisico statuario: ecco la confessione

Lorella Cuccarini ha finalmente confessato quali sono i segreti della sua bellezza e del suo fisico incredibile: scopriamoli insieme

Una delle professoresse che continuano a sorprendere il pubblico è lei, Lorella Cuccarini. La donna ha sorpreso il pubblico proprio al Festival di Sanremo 2023 nella serate delle cover, in cui insieme al cantante Olly canta una versione inedita della sua famosa sigla La notte vola. Ma quello che ha lasciato il pubblico senza parole, oltre il talento, è la sua perfetta forma fisica. Ma qual è il segreto della sua bellezza?

In molti sono sempre attenti a come i personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo cambiano nel tempo, ma nonostante gli anni che passano riescono a mantenere vive le loro caratteristiche e la loro fonte di giovinezza.

Lorella Cuccarini, infatti, è una di quelle donne che fa spesso invidia al pubblico per via della perfetta forma fisica che ha colpito molto gli spettatori del Festival di Sanremo 2023 e, allo stesso tempo, anche il co-conduttore Gianni Morandi che non ha potuto fare a meno di notare come Lorella Cuccarini si mantiene in perfetta forma. In quella occasione, infatti, proprio Morandi senza troppi giri di parole, si è rivolto ad Amadeus e ha affermato:” Ma ha visto la Cuccarini? Era in forma…e mi ha fatto effetto”.

Ha sempre rivelato che la sua prima forma di sicurezza è la sua famiglia. In una intervista, su di loro ha aggiunto: “L’amore di un uomo e dei ragazzi è profondamente appagante. L’energia gira tra noi. Ma il baricentro sono io. Se non sei forte e solida non puoi neanche essere un riferimento per loro. Oggi sono risolta”.

Qual è il segreto di bellezza della bellissima Lorella Cuccarini?

La conduttrice, ballerina e giudice del talent Amici, Lorella Cuccarini, continua a sorprendere i fan con delle rivelazioni che lasciano senza parole. Come già anticipato, sono tanti gli spettatori curiosi di scoprire come una donna come Lorella, nonostante i suoi 57 anni, continua a mantenere quella forma fisica così statuaria e perfetta.

La Cuccarini, ci ha tenuto a sottolineare che per mantenere questa forma fisica perfetta, segue una dieta equilibrata ma mai maniacale e tanto esercizio fisico.

Inoltre, ha anche aggiunto: “Ogni stagione della vita ha in serbo sorprese. Non ha senso fare paragoni con i 20 anni. Io posso dare ancora molto, ne sono convinta. Non capisco le donne che si guardano indietro. Ho sempre creduto in me e mi sono sempre voluta bene”.