Edoardo Donnamaria, notizia shock dietro le quinte del GF: reazione furiosa

Edoardo Donnamaria si è ritrovato a dover fare i conti con una scoperta shock: la reazione furiosa dietro le quinte del Grande Fratello Vip.

Gli ultimi giorni sono stati particolarmente intensi e difficili per Edoardo Donnamaria. Lo storico volto del format Forum è stato infatti squalificato e si è quindi visto costretto ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip senza alcun preavviso. Una volta fuori ha fatto delle inaspettate scoperte ed una lo ha mandato su tutte le furie.

L’ormai ex gieffino una volta a casa si è trovato faccia a faccia con il mondo reale e sono serviti alcuni giorni per abituarsi. Durante questo periodo però ha ricevuto anche degli importanti aggiornamenti e non solo in merito al rapporto di Antonella Fiordelisi con l’ex Gianluca Benincasa.

Donnamaria ha infatti scoperto di non poter essere presente nello studio del noto reality nel corso dei prossimi appuntamenti: una notizia che ha scatenato la sua furia.

Edoardo Donnamaria, ingresso in studio vietato: la sua reazione

Durante un appuntamento con il GF Vip in prima serata, il conduttore Alfonso Signorini ha rivelato ad Antonella di non poterle far avere alcun contatto con Edoardo. Secondo il regolamento, coloro che vengono squalificati non possono infatti sedere in studio. Una notizia che ha lasciato perplessi numerosi telespettatori ed a quanto pare anche lo stesso Donnamaria.

L’esperto di gossip Amedeo Venza ha riportato su Instagram: “Pare che Donnamaria sia furioso contro la scelta di non farlo presenziare in studio e vorrebbe capire perché Ginevra e Ciacci si“. A quanto pare la decisione del GF non è piaciuta all’ex concorrente soprattutto perché proprio la Lamborghini è stata squalificata ad ottobre ed è stata sia ospite in studio che in casa.

GF Vip, ribaltone nel regolamento: cosa sta succedendo

Il dubbio di Donnamaria è in realtà condiviso da milioni di telespettatori ed anche lecito. Sia lo scorso anno con Alex Belli che con Ginevra Lamborghini, gli squalificati infatti si sono visti in studio ed anche in casa. Una disparità di trattamento quindi ma che potrebbe essere stata decisa a causa di quanto accaduto in Mediaset.

In questi giorni infatti è stata segnalata una sfuriata di Pier Silvio Berlusconi nei confronti del reality a causa del comportamento dei concorrenti. Dopo quell’episodio, la produzione ha deciso di ospitare in studio solo tre dei tanti fuoriusciti e di far valere di nuovo la regola degli squalificati. Non è chiaro se la reazione di Donnamaria causerà l’ennesimo ribaltone ma per saperne di più bisognerà attendere i prossimi appuntamenti.