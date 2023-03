Antonella Fiordelisi non lo sa ancora, Edoardo ha scoperto tutto: reazione folle [VIDEO]

Antonella Fiordelisi ha ricevuto il primo messaggio da Edoardo Donnamaria che fuori dalla casa ha scoperto la verità su Gianluca Benincasa.

Il percorso di Edoardo Donnamaria nella casa del GF Vip si è concluso nel peggiore dei modi in quanto squalificato a seguito di tutta una serie di suoi comportamenti considerati ingiustificabili. Una decisione che ha costretto l’ex gieffino ad abbandonare non solo la casa ma anche Antonella Fiordelisi.

Una volta tornato in contatto con i social, il volto di Forum ha però scoperto anche una scomoda verità. Donnamaria è stato infatti informato delle parole di Gianluca Benincasa che ha rivelato come Antonella fosse ancora fidanzata con lui al suo ingresso in casa.

Una verità che a quanto pare Edoardo non ha poi preso così male, almeno stando alle sue ultime dichiarazioni e al gesto fatto nei confronti di Antonella.

Antonella Fiordelisi, le parole di Edoardo per lei: decisione shock

Prime emozioni fuori dalla casa per Edoardo che si è ritrovato a dover fare i conti con tante nuove informazioni. Stando ad alcune indiscrezioni, Donnamaria sarebbe anche stato messo al corrente delle parole di Gianluca ma allo stesso tempo sembrerebbe essere comunque deciso ad aspettare Antonella per dare il via ad una seria storia d’amore fuori dalla casa.

Lo confermano anche le sue prime dichiarazioni ai microfoni di RTL 102.5: “La sposerò. Ho un pensiero da quando sono uscito dalla casa ed è rivederla. Sento la sua mancanza e non è una cosa che succede nella vita normale”. A quanto pare quindi Donnamaria ha intenzione di aspettare la Fiordelisi ed affrontare con lei la situazione. L’ex gieffino non si è però limitato a queste parole ma ha messo in atto anche un gesto molto importante.

Edoardo Donnamaria fuori dalla casa del GF Vip: il messaggio per Antonella

In queste ore di libertà, Donnamaria ha deciso di fare anche un gesto molto particolare nei confronti della Fiordelisi. Come mostrano alcune immagini che stanno facendo il giro dei social, l’ex gieffino si è recato all’esterno delle mura della casa con un megafono per far arrivare un chiaro messaggio alla fidanzata: “Antonella mi manchi“.

Per me sono giaele e oriana che corrono immediatamente da lei e sono felici quanto lei. #gfvip #donnalisi pic.twitter.com/Aw3N57osMP — LaLuLy 🪶🍀 (@lully82) March 11, 2023

Le sue parole hanno colpito nel segno in quanto tutta la casa si è emozionata ed anche la stessa Antonella si è lasciata andare alle lacrime. Per lei questi giorni non sono stati semplici e più volte si è lasciata andare alla tristezza ricordando i momenti vissuti con lui in casa.