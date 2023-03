Heather Parisi, avete mai visto le sue figlie? Non ha più rapporti con loro: il motivo

Heather Parisi ha fatto ritorno in tv nel giorno del compleanno di una delle figlie con cui non ha rapporti: il dettaglio shock sulla sua vita privata.

Ballerina e showgirl degli anni settanta ed ottanta, Heather Parisi ha fatto ritorno in tv in Italia. Lo scorso 10 marzo è stata infatti ospite della cantante Loretta Goggi in occasione del suo primo appuntamento con Benedetta Primavera su Rai 1.

La sua presenza sul palco ha fatto molto rumore soprattutto per lo show in playback e per delle nuove frecciatine nei confronti di Lorella Cuccarini, sua “rivale” di sempre. Il suo ritorno in tv è però coinciso anche con un evento particolare ossia il compleanno della sua secondogenita.

La nota ballerina ha infatti ben quattro figli, nati da tre relazioni diverse, ma con le prime due non ha da tempo rapporti ed il motivo è clamoroso.

Heather Parisi, la sua vita privata e la nascita dei suoi figli

La vita privata della nota ballerina è senza dubbio stata movimentata così come quella professionale. Agli inizi degli anni novanta, la Parisi ha conosciuto ed ha sposato Giorgio Manenti ed i due nel 1994 sono diventati genitori di Rebecca. Dopo il loro divorzio, la ballerina ha poi conosciuto l’ortopedico Giovanni Di Giacomo ed i due hanno avuto Jacqueline, nata nel 2000.

Nel 2010 invece Heather ha dato alla luce Elizabeth e Dylan, nati dalla sua storia con l’imprenditore Umberto Maria Azolin. I due si sono poi trasferiti ad Hong Kong dove ormai hanno creato la loro vita. Un trasferimento che però ha lasciato con l’amaro in bocca le prime due figlie della showgirl che hanno rivelato di essere cresciute senza di lei, in sintonia e questo solo grazie ai rispettivi padri.

Le figlie di Heather Parisi, la rabbia dopo l’abbandono: tutti i dettagli

Rebecca e Jacqueline sui social si mostrano tra loro molto unite e sono anche solite partire insieme per le vacanze. Un legame che si è creato nonostante l’assenza della loro madre. Non è in realtà chiaro cosa sia accaduto tra la ballerina e le figlie ma in passato è stata proprio Jacqueline a rivelare alcuni dettagli.

Attraverso un post pubblicato su Instagram tempo fa la ragazza ha rivelato di essere stata cresciuta da un padre fantastico mentre in merito alla madre ha sottolineato: “Perché non le chiedete dove sono le altre figlie? Non cerco visibilità altrimenti sarei già in tv a togliermi qualche sassolino dalla scarpa“. Un vero e proprio giallo quindi che ha senza dubbio causato dolore soprattutto nelle due ragazze.