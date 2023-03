“È una nuova naufraga”: Ilary Blasi ritrova una sua vecchia conoscenza, anche lei in partenza per l’Honduras

Clamorosa indiscrezione sulla prossima nuova edizione dell’Isola dei Famosi: la conduttrice Ilary Blasi potrebbe ritrovare in Honduras un volto a lei noto.

Il via della nuova edizione dell’Isola dei Famosi è fissato per il prossimo lunedì 17 aprile. Si tratta di una nuova serie di appuntamenti attesissimi dal pubblico anche perché sono nate già alcune clamorose polemiche. Tra queste anche quella di una sorta di preoccupazione in casa Mediaset relativa al cast di concorrenti.

Secondo la rete, troppi pochi volti noti potrebbero scatenare un aumento esponenziale di episodi trash e oltre i limiti. In aiuto alla produzione potrebbe però adesso arrivare un personaggio famoso anche per aver preso parte ad un altro reality e con la stessa Ilary Blasi al timone.

Una clamorosa indiscrezione di queste ore ha infatti annunciato la presenza di una nota attrice nel cast di questa edizione ossia Corinne Clery.

Ilary Blasi, anche Corinne Clery in Honduras: la clamorosa indiscrezione

In questi giorni sono stati diramati diversi aggiornamenti sulla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Prima è stato confermato il ritorno di Alvin come inviato, poi è stato annunciato l’arrivo di Enrico Papi come opinionista. Infine è stata diramata una prima lista di concorrenti che però continua ad essere aggiornata con alcune sonore bocciature ed arrivi invece dell’ultimo minuto.

A tal proposito in queste ore l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha annunciato uno scoop clamoroso: “L’attrice francese 72enne Corinne Cléry è una nuova naufraga dell’Isola dei Famosi 2023“. A quanto pare l’attrice si andrebbe ad aggiungere al già nutrito gruppo di concorrenti e nel suo caso sarà un arrivo in Honduras da solitaria. Il suo nome non è certamente nuovo al pubblico ma anche alla rete e soprattutto alla padrona di casa.

Corinne Clery e il legame con Ilary Blasi, quando hanno lavorato insieme

L’Isola dei Famosi non è il primo reality per l’attrice che in passato si è già messa in gioco nelle vesti di concorrente. Per la rete Mediaset lo ha fatto nel 2017 quando ha accettato di prendere parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip ossia quando al timone vi era proprio la conduttrice Ilary Blasi.

Ultim’ora isola. L’attrice francese 72enne Corinne Cléry è una nuova naufraga dell’isola dei famosi 2023😮 scoop Alessandro Rosica #isoladeifamosi #ilaryblasy #corinne #gfvip — Alessandro Rosica (@Investigsocial) March 8, 2023

In quella occasione, il percorso nella casa più spiata d’Italia è durato per lei circa tre settimane che si sono rivelate essere intense. Senza dubbio l’attrice spera anche in questo caso di vivere grandi emozioni ma senza dubbio l’intenzione è quello di trascorrere in Honduras più tempo possibile.