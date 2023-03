Avanti un altro, disastro in studio: Paolo Bonolis picchia il concorrente

In questi anni nello studio del format Avanti un altro sono andati in scena alcuni episodi indimenticabili: uno su tutti ha lasciato senza parole.

Avanti un altro è uno dei format più amati dal pubblico italiano ed è un appuntamento attesissimo del preserale di Canale 5. Il programma ideato e condotto da Paolo Bonolis va in onda da ormai 12 anni e sempre con ascolti record. Questo anche perché in studio è solito accadere l’impensabile.

Il conduttore ed i suoi ospiti sono infatti sempre protagonisti di siparietti ironici ma soprattutto inaspettati. In questi anni Bonolis ne ha collezionati tanti ed alcuni sono ancora molto vividi nella memoria di chi si è ormai affezionato al format di casa Mediaset.

Uno su tutti è l’episodio andato in scena alcuni anni fa e con protagonista un concorrente ma soprattutto la Bonas Sara Croce.

Avanti un altro, siparietto clamoroso in studio: Paolo Bonolis ancora protagonista

Per ricordare questo momento dobbiamo fare un salto nel tempo e con precisione agli appuntamenti andati in onda nel 2020. Nel corso di una puntata andata in onda nel preserale di Canale 5, il conduttore Bonolis si è ritrovato faccia a faccia con un concorrente particolare. L’uomo in questione ha infatti rivelato al padrone di casa del format di recarsi spesso in ritiro spirituale per scontare i suoi peccati.

Il caso ha voluto che il concorrente si è ritrovato a poter usufruire di un personaggio speciale del programma ossia la Bonas, all’epoca Sara Croce. Pericle, questo il nome dell’uomo, è rimasto subito colpito dalla bellezza della ragazza scatenando la reazione di Bonolis che ha quindi finto di picchiarlo per poi definirlo come un rozzo penitente. Un siparietto che ha diviso il pubblico tra coloro che lo hanno trovato simpatico e coloro che invece hanno definito il tutto esagerato.

Il futuro di Avanti un altro: le parole di Bonolis

In ogni caso, il noto format è sempre al centro dell’opinione pubblica ed è per questo che in questi mesi si è scatenata una certa preoccupazione tra i telespettatori. Per diverso tempo si è infatti ipotizzata una chiusura definitiva del programma dopo questa edizione adesso in onda.

Il conduttore Paolo Bonolis ha per questo deciso di fare chiarezza ed ai microfoni di Tv Talk ha rivelato: “Non finirà l’anno prossimo come annunciato altrove“. Parole che vanno contro quelle di Marco Salvati, autore del format, che aveva annunciato la fine del programma. Non resta che attendere i prossimi mesi per sapere quale delle due versioni è quella giusta.