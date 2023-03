Il Paradiso delle Signore, svolta inaspettata: la protagonista lascia Milano

Finale di stagione con colpo di scena per il pubblico della nota soap opera de Il Paradiso delle Signore: pronto l’addio a Milano.

Questa stagione televisiva in casa Rai continua ad essere ricca di successi grazie anche ad un vero e proprio cavallo di battaglia. La nota soap opera de Il Paradiso delle Signore è infatti in grado di attirare milioni di telespettatori e tenere così testa alla diretta concorrenza.

Un risultato senza dubbio soddisfacente visto che la soap dopo due stagioni in prima serata stava per chiudere i battenti. Questo salvo trovare poi nuova linfa con l’appuntamento quotidiano che ha raggiunto anche la quinta stagione. A quanto pare la soap tornerà anche a settembre con nuovi episodi che saranno ricchi di sorprese.

Intanto però arrivano nuove e clamorose indiscrezioni sul finale di questa stagione che a quanto pare vedrà una delle protagoniste fuggire via da Milano.

Il Paradiso delle Signore, l’indiscrezione sul finale: addio a Milano?

Prosegue spedita la messa in onda della nota soap opera che di settimana in settimana si avvicina al gran finale di stagione. Secondo la programmazione, gli ultimi appuntamenti andranno in onda nella prima settimana di maggio e sembrano essere in arrivo grandi sorprese in merito. Questo a partire da alcuni dei personaggi più amati e tra questi anche la contessa Adelaide di Sant’Erasmo.

Nel corso di una recente intervista, l’attrice Vanessa Gravina ha rivelato che il suo personaggio nel finale lascerà la città di Milano. Una decisione forzata in quanto la nota professionista in questi mesi è stata anche protagonista a teatro e per questo motivo lontana dal set per alcune settimane. Quello che non è dato sapere è quali sono però i motivi che porteranno Adelaide a lasciare Milano.

Adelaide e l’addio a Milano, tutte le ipotesi

Il personaggio di Adelaide lascerà quindi il capoluogo milanese ma non è dato sapere in che modo. Le ipotesi al vaglio sono comunque due. La prima prende in considerazione un possibile addio in solitaria e legato ad un presunto ritorno di fiamma tra Marcello Barbieri e Ludovica Brancia. Una seconda ipotesi prende invece in considerazione un addio della contessa proprio con l’ex barista per trascorrere un periodo insieme da soli.

In entrambi i casi vi è però un dettaglio non da poco in quanto quello della contessa non sarà un addio definitivo. Il personaggio di Adelaide, stando ad alcune indiscrezioni, dovrebbe infatti fare il ritorno sul set e quindi dovrebbe ancora far parte del cast nella prossima stagione in programma a settembre.