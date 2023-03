Tina Cipollari, scontro a distanza con Gemma: la stoccata sui social

L’opinionista Tina Cipollari ha rivolto una nuova stoccata al veleno sui social contro la dama Gemma Galgani: scontro infuocato.

Nello studio del dating show Uomini e Donne il clima è sempre particolarmente teso ed i protagonisti sono sempre al centro di clamorosi ed infuocati scontri. Uno dei confronti che più di tutti infiammano lo studio ed il pubblico è quello che vede Tina Cipollari e Gemma Galgani come protagoniste.

Le due sono “nemiche” da ormai 12 anni ed in particolare l’opinionista ha sempre criticato l’atteggiamento della dama. All’inizio, la Cipollari ha sempre definito ingenua la dama colpevole di credere a tutti gli uomini che sono scesi per lei. Invece adesso l’opinionista è solita accusare la Galgani di non essere davvero interessata a chi scende per lei.

Una storia che va quindi avanti da anni e che nell’ultimo periodo ha reso l’aria ancora più tesa. Lo conferma anche quanto accaduto sui social con l’ultima stoccata al veleno di Tina.

Tina Cipollari contro Gemma, si infiamma lo scontro

Nel corso delle ultime puntate andate in onda del dating show Uomini e Donne, il pubblico ha assistito all’ennesimo scontro tra Tina e Gemma. L’opinionista, così come il collega Gianni Sperti, ha messo in dubbio l’interesse della dama per il suo nuovo corteggiatore Silvio. La Cipollari ha sottolineato di vedere la Galgani poco presa ed anche perché il cavaliere in questione è troppo grande per i suoi standard.

Un riferimento questo al percorso della dama che nello studio del format ha sempre avuto storie con uomini più giovani: da Nicola Vivarelli a Giorgio Manetti. La Galgani dal canto suo ha invece detto di essere interessata al corteggiatore ma di non apprezzare molto alcuni suoi modi di fare. Quanto accaduto in studio ha infiammato il pubblico ma soprattutto ha avuto un seguito fuori dallo studio.

Gemma non se lo aspettava, frecciatina sui social: la sua reazione

In queste ore ad infiammare i social è stata una frecciatina lanciata dalla Cipollari verso Gemma sui social. L’opinionista ha pubblicato su Instagram una vignetta di uno spaventapasseri con il volto della dama. Una delle protagoniste chiede: “Ma sei sicuro che spaventi gli uccelli?“. L’altro soggetto presente sottolinea: “Quelli in tv li ha spaventati tutti“.

La vignetta pubblicata da Tina ha infiammato i social e diviso ancora una volta l’opinione del pubblico. Per quanto invece riguarda Gemma, la dama sui social non ha risposto alle accuse e si è dedicata solo alle sue abitudini quotidiane.