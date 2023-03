Micol Incorvaia sta mentendo, non è innamorata di Edoardo: il sospetto è terribile

Dichiarazioni durissime nei confronti di Micol Incorvaia accusata di non essere davvero interessata ad Edoardo Tavassi: adesso parla lei.

In questa edizione del Grande Fratello Vip in casa sono nate alcune coppie e tra queste anche quella formata da Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi. La loro storia è stata indicata come quella più equilibrata in casa anche perché i due non sono soliti lasciarsi andare a scontri infuocati.

Il loro legame appare inoltre di settimana in settimana più forte con i due che hanno anche già parlato del loro futuro fuori dalla casa. In questi giorni però alcune ombre rischiano di far finire la coppia al centro di una clamorosa bufera. In particolare, una nota ex gieffina ha parlato di quanto visto in casa.

L’ex volto del reality ha non solo messo in dubbio l’interesse di Tavassi ma anche quello della Incorvaia che a quanto pare potrebbe essere attratta da un altro concorrente.

Micol Incorvaia, accuse al veleno dall’ex gieffina: le parole su Tavassi

Micol e Edoardo si sono confrontati nella casa più spiata d’Italia con il giudizio di tutti e non solo esterno ma anche interno. Del loro rapporto ha quindi deciso di dire la sua anche una nota ex concorrente del Grande Fratello Vip ossia la modella Dana Saber. Durante una recente intervista ai microfoni di Radio Radio, l’ex vippona ha messo in dubbio l’interesse dei due.

Sull’amore della Incorvaia nei conforti di Edoardo ha rivelato: “Non ho mai visto questa intimità in casa. Io penso che a Micol possa piacere Andrea (Maestrelli, ndr). Ne sono sicura. Ovvio che adesso non può dire ‘No scusate adesso non mi piace più Tavassi ma Andrea’. Sa che coloro che li seguono sono fan della coppia”.

Dana Saber contro Edoardo Tavassi, la verità su Micol

In realtà la Saber non ha messo in dubbio solo l’interesse di Micol ma ha sottolineato di non credere nemmeno a Tavassi. L’ex gieffina ha rivelato infatti di aver notato subito un certo feeling tra l’ex animatore e Nicole Murgia. Una storia non approfondita da Tavassi e solo perché influenzato dal parere esterno: “La guardava, le faceva complimenti. Poi è arrivata la sorella di Micol che ha svelato la situazione e sono stati fatti passi indietro“.

Secondo Dana quindi entrambi stanno portando avanti un copione per poter raggiungere senza problemi la fase finale del format. Una storia che, secondo queste rivelazioni, potrebbe quindi in realtà non durare a lungo una volta fuori dal gioco e dalla casa.