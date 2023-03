“Sei il mio paradiso”: Michelle Hunziker in lacrime, biglietto d’amore tra le sue cose

La conduttrice Michelle Hunziker ha trovato tra le sue cose un bigliettino d’amore da parte di una persona molto importante per lei.

Michelle Hunziker sta vivendo un momento molto particolare della sua vita. Dal punto di vista professionale è ancora concentrata su più fronti anche se gli ultimi appuntamenti di Michelle Impossible non hanno raggiunto i risultati sperati. Dal punto di vista privato invece la conduttrice sta vivendo alcuni alti e bassi.

Da un lato infatti sta per diventare nonna con la sua primogenita Aurora Ramazzotti ormai al nono mese di gravidanza e quindi in procinto di dare alla luce suo figlio. Dall’altro invece il divorzio da Tomaso Trussardi con cui sembrava esserci stato un timido riavvicinamento poi risultato vano.

La conduttrice però attraverso i suoi canali social ha pubblicato un video molto emozionante realizzato dopo aver trovato un bigliettino speciale tra le sue cose.

Michelle Hunziker, parole d’amore per lei: che emozione!

La nota ed amatissima conduttrice di casa Mediaset ha di recente preso parte ad un evento in quel di Lugano. La Hunziker è stata travolta dall’effetto dei presenti e non solo. Come di consueto ha infatti raggiunto il luogo dell’evento non da sola ma in compagnia delle sue figlie più piccole ossia Sole e Celeste. Proprio da una delle due ha però ricevuto anche un regalo molto speciale ossia un bigliettino carico di affetto.

Come mostra un video pubblicato dalla conduttrice su Instagram, il bigliettino in questione recita: “Cara mamma ti amo tantissimo. Sei il mio paradiso“. Le parole della bambina, non è chiaro quale delle due sia stata, hanno però colpito nel profondo Michelle che emozionata ha commentato: “Cosa c’è di più bello del ricevere dalla propria bambina un messaggio così. Non c’è niente di più bello. Grazie“.

Le parole di Michelle su Aurora: parto sempre più vicino

Le figlie sono quindi per Michelle fonte di grande affetto ma anche di grande gioia. La conduttrice ne ha parlato proprio in occasione del suo evento a Lugano ai microfoni de Il Corriere del Ticino. Michelle ha confermato la decisione di Aurora in merito al parto proprio in quelle zone e presso la clinica Sant’Anna di Sorengo.

A tal proposito ha confermato: “Lei sarà una delle prime mamme a partorire nel nuovo reparto. Io sono affezionata al Ticino ed è per questo che alla fine torniamo anche a partorire qui“. Un momento molto emozionante quindi che la conduttrice attende con ansia e gioia.