Addio Claudia Cardinale, ci hanno provato fino all’ultimo: è finita così | Niente da fare

Brutte notizie per il pubblico italiano che deve dire addio ad una delle attrici più amate ossia Claudia Cardinale: il punto della situazione.

Chi non ha sentito parlare di Claudia Cardinale. Si tratta senza dubbio di uno delle attrici italiane più amate anche all’estero. Nata a Tunisi da genitori italiani nel 1938, la Cardinale ha conquistato presto tutti con la sua bellezza e soprattutto con le sue qualità recitative.

Fa senza dubbio parte di quel cerchio di attrici italiane ancora apprezzate a livello internazionale e negli anni ha messo a segno tutta una serie di successi. Negli ultimi anni però dell’attrice si sono perse le tracce e questo dettaglio non da poco ha scatenato l’allarme tra i suoi fan più affezionati. Un recente aggiornamento ha però chiarito come sta trascorrendo questi anni e soprattutto ha fatto il punto sulle sue condizioni di salute.

Claudia Cardinale, una vita tra successi e sconfitte

La sua carriera come attrice ha preso il via verso la fine degli anni 50. La sua filmografia conta tantissimi titoli di grande successo: da I Migliori Anni, a Il Bell’Antonio, senza dimenticare La Ragazza con la Valigia, Il Gattopardo e Gli Indifferenti. La Cardinale è però stata impegnata anche su altri fronti in quanto si è dedicata ad alcuni sceneggiati e miniserie per la televisione. Inoltre ha preso parte a documentari e si è dedicata anche al doppiaggio.

Più difficile si è rivelata essere la sua vita privata ed in particolare quando ha dato alla luce il suo primogenito Patrick. L’uomo è stato per anni infatti presentato come suo fratello minore fino alla decisione dell’attrice di rivelare come in realtà fosse suo figlio nato da uno stupro. Nel 1975 ha invece conosciuto Pasquale Squitteri e dalla loro lunga relazione è nata la sua secondogenita Claudia. L’attrice è stata invece sposata una sola volta con il produttore cinematografico Franco Crisaldi da cui si è separata nel 1975.

Claudia Cardinale oggi, come sta e dove vive

La nota attrice ha da qualche anno lasciato le scene ma soprattutto è diverso tempo che il pubblico italiano ha perso le sue tracce. In realtà la Cardinale ha fatto sapere di godere di ottima salute e di aver scelto di vivere in Francia per stare con la sua famiglia, i suoi figli ed i suoi nipoti.

Considerata quindi la decisione di vivere in Francia e di concentrarsi sulla sua vita privata, vedere l’attrice nei prossimi anni in Italia sarà molto difficile o addirittura impossibile.