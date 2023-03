Alessandra Celentano, l’ex allievo rivela come la chiamava a telecamere spente: il particolare nomignolo

Alessandra Celentano è la protagonista di una rivelazione inaspettata di un suo noto ex allievo: come era solito chiamarla in casetta.

Il talent Amici di Maria De Filippi ha tra le sue colonne portanti anche l’insegnante di ballo Alessandra Celentano. La nota coreografa fa parte dei professionisti sin dalle prime edizioni e negli anni si è contraddistinta per il suo essere severa e tagliente nei giudizi.

Negli anni ha però scelto anche alcuni degli allievi migliori e che dopo il programma hanno preso parte a progetti importanti e sono stati scelti dalle grandi compagnie. Anche nel corso di questa edizione si è fatta notare per gli stessi motivi.

Un suo ormai ex allievo però ha raccontato di non aver notato in lei solo questo tratto severo. In una recente intervista, il ballerino ha infatti rivelato di averle dato anche un nomignolo particolare.

Alessandra Celentano, le parole dell’ex allievo: retroscena inaspettato

In questa edizione del noto talent, la Celentano ha scelto di portare alla fase serale ben tre allievi ossia la ballerina Isobel e i ballerini Ramon e Gianmarco. Nel corso dell’ultimo appuntamento andato in onda ha invece deciso di eliminare Paky. Questi era divenuto allievo della scuola poche settimane prima e la maestra non lo ha ritenuto pronto per la parte finale del format.

Di recente proprio Paky ha parlato ai microfoni di MondoTv24 per parlare della sua esperienza nella scuola e parlando della Celentano ha rivelato: “Ogni volta che vedevo la maestra a lezione non mi saliva l’ansia ma mi sentivo stimolato. Io la chiamo genio da quando ha cominciato a darmi i consigli. Piccolezze che mi cambiavano la coreografia. Io la chiamavo genio, per me lo è e la volevo come maestra”.

Il serale di Amici, l’obiettivo di Alessandra Celentano

Come già accennato quindi la Celentano porterà al serale ben tre allievi e con ogni probabilità farà coppia ancora una volta con il collega Rudy Zerbi. La nota coreografa proverà in tutti a portare in finalissima almeno uno dei suoi ballerini come già accaduto lo scorso anno quando Michele si è classificato secondo ed ha vinto proprio la categoria ballo.

I suoi allievi dovranno però convincere la giuria esterna presentata sui social del format proprio in queste ore. I nomi sono quelli di Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e per la categoria ballo Giuseppe Gioffré. Non resta che attendere le prime registrazioni e la messa in onda delle puntate per fare i primi bilanci.