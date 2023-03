Amici22, uno dei giudici non si trattiene: svelati i suoi preferiti

Uno dei giudici di Amici22 ha per errore già rivelato chi sono i suoi allievi preferiti: il dettaglio social non è passato inosservato.

La versione pomeridiana di Amici di Maria De Filippi è ormai terminata. Il prossimo sabato 18 marzo è previsto anche il via della fase serale del programma. Durante questo periodo gli allievi, che verrano divisi in squadre, dovranno affrontarsi prima per non essere eliminati e poi per raggiungere la finale.

I cantanti ed i ballerini che hanno superato la prima fase dovranno confrontarsi non più con il giudizio dei professori. Questa volta dovranno infatti esibirsi di fronte allo sguardo di una giuria di esperti e composta da tre volti noti ed amatissimi dal pubblico.

In queste ore però un clamoroso errore social ha rivelato i concorrenti preferiti di uno dei giudici e questi tre adesso potrebbero già risultare in vantaggio.

Amici22, chi sono i giudici: svelati i nomi

Manca sempre meno al via della nuova fase serale di Amici e per questo Maria De Filippi ha annunciato alcuni piccoli dettagli. In queste ore non ha solo preso forma la lista dei 15 allievi che dovranno mettersi in gioco ma sono stati rivelati anche i nomi di coloro che andranno a comporre la giuria.

Questa volta gli allievi dovranno fare i conti con il giudizio del paroliere Cristiano Malgioglio, del cantante Michele Bravi e del ballerino internazionale Giuseppe Gioffré. La giuria è stata accolta con favore dal pubblico che si aspettava una piccola rivoluzione rispetto agli anni scorsi. Questi stessi giurati ed in particolare Michele Bravi però potrebbe aver commesso già un piccolo passo falso sui social e rivelato i suoi gusti.

Michele Bravi, l’indizio social rivela tutto: chi sono i suoi preferiti

Come ha fatto notare il portale vicolodellenews.it, Michele Bravi ha cominciato a seguire su Instagram ben tre degli attuali allievi della scuola. Nel dettaglio si tratta di tre dei cantante più apprezzati dal pubblico ossia Angelina, Federica e Wax. Un gesto all’apparenza normale ma che ha già scatenato le prime polemiche.

Con questa mossa social, il cantante potrebbe aver già rivelato al pubblico i nomi dei suoi preferiti ed in molti si chiedono se questo piacere personale possa avere un suo peso sulle decisioni da giurato. Senza dubbio Michele Bravi è un giovane artista ma con grande professionalità: un dettaglio che fa ben sperare in vista del via di questa fase così importante e delicata per tutti.