“Ti hanno fatta fuori”: contratto strappato dal Grande Fratello, sparita dallo studio [VIDEO]

Ennesimo colpo di scena nello studio del Grande Fratello Vip che perde un volto amatissimo dal pubblico: annunciata la sua assenza.

Sono giorni di alta tensione dietro le quinte del Grande Fratello Vip a causa di una presunta sfuriata di Pier Silvio Berlusconi. I vertici Mediaset hanno a quanto pare ammonito la produzione del noto reality a causa dei comportamenti inaccettabili dei concorrenti e non solo.

A quanto pare nel mirino sono finiti anche i presenti in studio e tra questi l’opinionista Sonia Bruganelli ed alcuni ex concorrenti del noto reality. Questa già lunga lista rischia però adesso di vedere coinvolto anche un altro volto amatissimo dal pubblico del reality.

Nel corso di queste puntate già qualcuno aveva notato la sua assenza ma in queste ore la diretta interessata è intervenuta sui social per raccontare come stanno le cose.

Grande Fratello Vip, fatta fuori dallo studio: scoppia il caos

Durante le ultime puntate andate in onda del noto reality di casa Mediaset, in molti hanno notato l’assenza in studio di una nutrita fetta di concorrenti. La produzione ha infatti deciso di permettere a soli tre ex gieffini di seguire la puntata dallo studio. Una decisione che ha avuto i suoi effetti anche su di un’altra protagonista ossia la ballerina Carmen Russo.

La diretta interessata in queste ore ha anche spiegato quanto accaduto con un video pubblicato sui social. Il marito Enzo Paolo Turchi nelle immagini in questione ha sottolineato: “Tanto tu ti stai riposando perché ti hanno fatta fuori dal Grande Fratello“. La nota professionista ha dal canto suo spiegato: “Diciamo che sono in vacanza. Visto che i vipponi non vanno più in studio perché ci sono state delle restrizioni, allora non gli permettono di fare il GF Vip Night“.

Carmen Russo, giallo sul ritorno in studio: le sue parole

Nello stesso video pubblicato sui social, Carmen non ha parlato del suo ritorno o meglio non ha saputo dire quando: “Considerato che io sono la coreografa, ho preso una settimana di vacanze, anche la prossima ma vedremo…“. A quanto pare la produzione non ha preso questa decisione in modo definitivo ma ci saranno delle valutazioni.

Voi capite che per colpa di Piersy anche Carmen Russo è disoccupata?pic.twitter.com/TZMkmwnEjL — 𝐧 𝐢 𝐜 𝐨 𝐥 𝐞 🦋 (@itisnicoleeee) March 10, 2023

Stando alle parole della coppia, in base a quali saranno gli atteggiamenti dei concorrenti nei prossimi giorni, vi saranno dei possibili nuovi aggiornamenti del caso. Non resta quindi che attendere le prossime puntate in programma per capire se le cose cambieranno ancora una volta.