Francesco Totti incredulo, da Ilary non se lo aspettava: grave affronto davanti a tutti

Gesto emblematico da parte della conduttrice Ilary Blasi che ha scatenato la reazione di Francesco Totti: nessuno se lo aspettava da lei.

Francesco Totti e Ilary Blasi sono ancora alle prese con il loro divorzio che a quanto pare risulta essere ancora particolarmente complicato. Questo anche a causa delle rispettive richieste ed a quanto pare della posizione inamovibile della conduttrice.

Una situazione che rende il clima particolarmente teso tra i due e lo conferma anche un clamoroso episodio con protagonista proprio la Blasi. La conduttrice ha a quanto pare messo in atto un gesto che ha stupito tutti, compreso l’ex capitano della Roma.

Un gesto che non è passato inosservato ed a cui avrebbe fatto seguito la reazione dello stesso ex calciatore subito informato da uno dei suoi migliori amici ma vediamo quanto accaduto.

Francesco Totti, la mossa di Ilary Blasi: a cena proprio da lui

Subito dopo la notizia della loro separazione, l’ex capitano della Roma si è mostrato in pubblico con la nuova compagna Noemi Bocchi. Stando ad alcune indiscrezioni sarebbe stata lei la causa della sua separazione da Ilary. La conduttrice dal canto suo è stata invece più discreta e solo di recente è apparsa in alcune foto con Bastian Muller, il suo nuovo compagno.

I due a quanto pare fanno sul serio e ci sarebbero state anche le tanto attese presentazioni in famiglia. L’uomo ha a quanto pare conosciuto i tre figli di Ilary ma anche la sua famiglia di origine. Lo conferma quanto accaduto alcune sere fa quando la coppia è stata vista a cena presso un noto ristorante romano. Nel dettaglio si tratta del Tartarughino ossia il ristorante dove lavora Alex Nuccetelli, grande amico proprio di Totti.

Ilary a cena con Bastian, il racconto e la reazione di Totti

Alex Nuccetelli ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni al portale Fanpage.it ed ha parlato anche della cena di Ilary con il suo nuovo compagno: “Tutta Roma sa che lavoro lì. Non so se c’era Angelo (Marrozzini, cugino di Totti ndr) ma c’era sua moglie Giorgia. C’erano Ilary, Bastian e le sorelle Silvia e Melory con i compagni. Hanno prenotato con un cognome che non conosco. Mi è sembrata una dimostrazione di forza“.

Lo stesso Nucetelli ha poi rivelato di aver visto un clima disteso con grandi festeggiamenti e un conto pagato alla romana. Infine ha rivelato i dettagli della reazione di Totti: “Un signore. Mi ha detto: “Tanto grande Roma proprio da te”…“. A quanto pare il gesto della conduttrice ha scatenato un pò di malumore nell’ex attaccante.