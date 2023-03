Momento difficile per Luca Salatino, deve operarsi subito: come ha reagito Soraia

Novità difficili per l’ex gieffino Luca Salatino che dovrà essere presto operato: rivelata anche la reazione della fidanzata Soraia.

L’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip per Luca Salatino si è rivelata essere più difficile del previsto. L’ex gieffino è stato per settimane indicato come papabile vincitore ma a dicembre ha deciso di abbandonare la casa ed il gioco. Tutto questo per un motivo ben preciso ossia la sua fidanzata Soraia.

Durante tutto il periodo trascorso in casa, Luca ha sempre parlato della fidanzata e non ha mai negato di sentire la sua mancanza. Una condizione divenuta per lui insostenibile che ha quindi lasciato tutto per tornare da lei. In questi mesi i due si sono mostrati insieme sui social ed agli eventi nonostante la voce di una presunta crisi.

In realtà questo periodo per Salatino non si è rivelato essere semplice per alcuni problemi di salute che lo hanno spinto a fare una inaspettata rivelazione in queste ore.

Luca Salatino, costretto ad operarsi: cosa sta succedendo

A distanza di diversi mesi dalla sua decisione di lasciare la casa del GF Vip, l’ex gieffino Luca ha rilasciato nuove clamorose dichiarazioni. Lo ha fatto nel corso di una nuova intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne, format di cui è stato protagonista e che gli ha permesso di conoscere proprio Soraia. Durante questa intervista ha rivelato: “È un momento difficile perché la schiena è tornata a darmi qualche problema. A breve dovrò operarmi e questo mi preoccupa”.

Non si tratta in realtà di un problema con cui si è però ritrovato a dover fare i conti solo adesso in quanto già questa estate ha avuto alcuni problemi di salute. Lo aveva confermato proprio Soraia che ha ammesso di aver capito in quel frangente di essere molto innamorata del compagno. Ma come ha reagito questa volta?

Soraia e l’operazione di Luca, l’ex gieffino rivela come stanno le cose

L’ex tronista ha parlato anche del suo rapporto con la compagna sottolineando come le cose tra di loro vadano a gonfie vele. Salatino ha anche rivelato di essere certo di poter contare sull’appoggio e sul supporto di Soraia anche in questo momento per lui non semplice.

Una sicurezza che lo ha spinto anche verso una decisione molto importante: i due proprio in questi giorni sono infatti andati a convivere a Como. L’ex tronista aveva sottolineato di voler fare questo passo già quando si trovava ancora al GF Vip ed i due adesso hanno finalmente coronato il loro sogno.