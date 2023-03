Andrea Damante preoccupato: “Continua a seguirlo” | Non riesce a rassegnarsi

Vita sentimentale movimentata per l’ex tronista Andrea Damante finito al centro di una nuova segnalazione: ecco cosa sta succedendo.

Da ormai diversi giorni, il nome di Andrea Damante continua ad infiammare il gossip e ancora una volta con la sua vita sentimentale. In passato la sua storia d’amore con Giulia De Lellis, nata nello studio di Uomini e Donne, ha fatto emozionare tutti.

Poi la notizia della loro separazione legata ad alcuni tradimenti dell’ex tronista nei confronti dell’ex corteggiatrice. Nell’ultimo anno poi un nuovo amore per Damante che si è legato alla nota influencer Elisa Visari con tanto di dediche emozionanti sui social.

Adesso però anche questa storia è giunta al capolinea e ancora una volta a causa di Damante. In questa occasione però la Visari dal canto suo sembrerebbe essere decisa a non arrendersi.

Andrea Damante, la segnalazione su Elisa Visari: episodio shock

Sono ormai diverse settimane che Andrea e la Visari non si vedono insieme sui social. Inoltre alcune segnalazioni sembrano confermare la fine della loro storia. Un risvolto inaspettato dovuto ancora all’ex tronista ma a cui a quanto pare la giovane influencer sembrerebbe non essersi ancora rassegnata.

L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha infatti rivelato: “Lui ha lasciato lei per una delle tante. Elisa è talmente sottona che continua a tacere e a seguirlo come se nulla fosse nella speranza di tornarci insieme. Lui le avrebbe detto di voler stare da solo. Lei tanto bella, quanto ingenua”. A quanto pare quindi una nuova donna nella vita di Damante lo avrebbe spinto a lasciare anche la Visari. Ma chi è questa nuova fiamma dell’ex tronista?

Le segnalazioni su Andrea, coinvolta anche Giulia De Lellis: la situazione

In queste settimane non si è fatto altro che discutere della nuova presunta fiamma di Damante. Secondo quanto riferito da Fabrizio Corona, la donna in questione dovrebbe essere proprio Giulia De Lellis. Il noto ex paraparazo ha rivelato di alcuni messaggi tra i due scoperti dalla Visari e girati proprio a Carlo Beretta, nuovo compagno dell’ex corteggiatrice. Un comportamento che avrebbe spinto Damante anche a mettere alla porta la Visari.

Questa indiscrezione, così come le precedenti e le successive, non è però mai stata confermata e nemmeno smentita dai diretti interessati. Il tutto quindi resta ancora avvolto nel mistero con tutti i coinvolti che sui social sembrano concentrati solo sui rispettivi impegni di lavoro.