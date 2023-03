Addio Pippo Baudo, hanno provato qualsiasi cosa: non c’è più niente da fare

Il conduttore Pippo Baudo è sempre più lontano dal mondo della televisione e le sue condizioni di salute preoccupano tutti: cosa sta succedendo.

Pippo Baudo è un volto storico della televisione italiana e nella sua lunga carriera è stato autore e conduttore di format di grande successo. Tante occasioni che gli hanno permesso di scoprire talenti ed allo stesso tempo di entrare nel cuore di milioni di persone.

Tutti coloro che lo circondano non hanno mai nascosto la loro stima nei suoi confronti. Così come il grande pubblico che anche adesso continua a seguirlo con interesse e non solo. In questi mesi infatti molti si sono mostrati preoccupati soprattutto per le sue condizioni di salute.

Un recente allarme ha fatto scattare prima la reazione preoccupata del pubblico e poi ha costretto il conduttore ad intervenire e fare chiarezza.

Pippo Baudo, scatta l’allarme tra il pubblico: il punto sulla sua salute

Da ormai lungo tempo, lo storico conduttore di casa Rai non viene visto in pubblico e nelle trasmissione. Un motivo che ha scatenato grande preoccupazione ed ha fatto anche scattare un vero e proprio allarme quando alcuni programmi e quotidiani hanno rivelato di alcune preoccupanti condizioni di salute. Voci a cui lo stesso diretto interessato ha deciso di mettere la parola fine con alcune dichiarazioni.

Il quotidiano Il Messaggero ha riportato alcuni aggiornamenti dello stesso Baudo: “Sto bene, tranquilli. Non so come siano circolate certe voci“. Il conduttore ha quindi rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute e promesso quindi di farsi vedere presto. Al momento però il conduttore non è ancora tornato in onda e la sensazione è che questo non accadrà o meglio che con il passare del tempo sarà un obiettivo sempre più difficile da raggiungere.

La carriera di Pippo Baudo, dai grandi successi agli anni 2000

Pippo Baudo ha mosso i suoi primi passi nel mondo della televisione ed in radio all’inizio degli anni 60. Con il passare del tempo è poi diventato il padrone di casa di numerosi format di successo. In questa categoria rientrano senza dubbio il Festival di Napoli, il Festival di Sanremo, Canzonissima, Domenica In, Fantastico e i Fatti Vostri.

Per quanto invece riguarda la sua ultima apparizione televisiva dobbiamo fare alcuni passi indietro e con l’esattezza al 2021 ossia quando ha preso parte a La grande opera all’Arena di Verona. Da quel momento in poi si è concentrato sulla sua vita privata mettendo quindi da parte le apparizioni televisive.