Maurizio Costanzo, assenza pesantissima al suo funerale: rivelato finalmente il motivo

In occasione dei funerali del giornalista Maurizio Costanzo vi è una pesante assenza che non è passata inosservata: svelato finalmente il motivo.

Sono stati giorni difficili per la rete televisiva Mediaset che si è trovata a fare i conti con l’improvvisa scomparsa del giornalista Maurizio Costanzo. La sua silenziosa uscita di scena ha lasciato tutti stupiti ed ha anche costretto a veloci cambi di programmazione.

La rete ha anche deciso di mandare in onda alcuni appuntamenti speciali e tra questi anche uno dedicato al giorno dei suoi funerali. Le telecamere hanno ripreso tutti i presenti in chiesa: da Paolo Bonolis a Carlo Conti, fino a Sabrina Ferilli e Gerry Scotti.

Volti noti che sono arrivati per omaggiare il giornalista e per essere di sostengo anche a Maria De Filippi. Alcuni però hanno anche notato che qualche volto della televisione a sorpresa non ha preso parte ai funerali.

Maurizio Costanzo, gli assenti al suo funerale: anche lui non si è fatto vivo

Subito dopo la celebrazione dei funerali del giornalista, in molti hanno fatto il punto su chi non si è presentato in chiesa per omaggiarlo. La prima a finire sotto accusa è stata la conduttrice argentina Belen Rodriguez che alcuni giorni dopo ha poi presentato un monologo sul palco de Le Iene per omaggiare proprio Costanzo e mandare un messaggio di affetto a Maria.

Altro assente ingiustificato si è poi per tutti rivelato essere Mauro Coruzzi, noto anche come Platinette. Il noto conduttore radiofonico non è stato visto in occasione dei funerali e nemmeno quando è stata aperta la camera ardente. Anche la sua assenza non è passata inosservata visto che tante volte è stato ospite sia di Maria nello studio di Amici sia durante il Maurizio Costanzo Show.

Mauro Coruzzi rompe il silenzio, ecco perché non era ai funerali

Ad ormai diversi giorni da quel momento, Coruzzi ha deciso di raccontare quanto accaduto e lo ha fatto ai microfoni di Fanpage. In merito ai funerali ha dichiarato: “Al presenzialismo televisivo ho detto no. I lutti vanno osservati anche rispettando i tempi di elaborazione. Ognuno deve superarlo a modo suo. Costanzo non va ricordato perché si deve riempire un programma per prendere qualche punto di share”.

A quanto pare quindi Coruzzi ha scelto di non prendere parte ai funerali pubblici proprio perché intenzionato a non mancare di rispetto al giornalista. Inoltre il conduttore radiofonico ha rivelato di non aver subito elaborato il lutto ma di essere stato costretto a fare i conti con il dolore per molto tempo.