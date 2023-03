“A me non dispiace”: torna subito nello studio di Uomini e Donne, vuole corteggiarlo

Lo studio di Uomini e Donne potrebbe presto dover accogliere una nota ex dama che sembrerebbe essere interessata ad uno degli attuali cavalieri.

Negli ultimi anni, il format Uomini e Donne ha regalato al suo pubblico alcune sorprese inaspettate. Tra queste anche alcuni ritorni clamorosi e non solo tra i protagonisti del Trono Classico. Numerosi ex volti del Trono Over hanno fatto il loro ritorno in studio.

Basti pensare a Riccardo Guarnieri che circa una non fa si è presentato dopo un lungo stop per cercare l’amore. Ancora più recente il caso invece della dama Aurora tornata nel noto programma tra le critiche di tutti. Adesso questa situazione potrebbe ripetersi ancora una volta e grazie ad una storica dama.

Un ormai ex volto del programma in queste ore è infatti tornato sui social per rivelare il suo interesse per un cavaliere e in molti adesso lo considerano un indizio del suo possibile ritorno anche in studio.

Uomini e Donne, le parole dell’ex dama: interessata ad un cavaliere

Durante un recente appuntamento con il noto dating show, i cavalieri del Trono Over hanno preso parte ad una nuova sfilata con tema “Perché devi scegliere me”. Gli uomini coinvolti hanno dato sfoggio delle loro qualità soprattutto dal punto di vista fisico. Tra coloro che hanno attirato l’attenzione anche il cavaliere Alessio che si è presentato come tenace in amore e nella vita.

La sua sfilata non solo ha conquistato le dame presenti in studio ma anche una ex protagonista a casa. Valentina Autiero ha prima commentato su Instagram con un secco: “Mi piace”. In un secondo momento ha pubblicato anche una stories con scritto: “Comunque a me A non dispiace affatto“. Un chiaro riferimento alla sfilata di Alessio e numerosi utenti ne hanno approfittato per chiederle di tornare in studio.

Valentina Autiero, il suo percorso nel dating show

Valentina è stata per diversi anni protagonista del noto dating show. Nello studio del noto format è stata al centro di alcune frequentazioni che però per lei si sono chiuse tutte nel peggiore dei modi. La dama non ha infatti trovato l’amore nel programma e dai movimenti social sembrerebbe essere ancora single.

A quanto punto potrebbe quindi tornare anche lei nello studio e dare vita anche a nuovi scontri infuocati come quelli con Gemma Galgani quando entrambe erano interessate al giovane Nicola. Al pubblico di affezionati adesso non resta che attendere le prossime registrazioni per scoprire se ci sarà davvero questo colpo di scena.