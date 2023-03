Urla e offese nella notte al GF Vip, regia costretta a censurare tutto: in arrivo una nuova busta nera

Scoppia di nuovo il caos nella notte al GF Vip dopo l’ultima puntata in diretta: un concorrente adesso rischia un provvedimento durissimo.

Il clima nella casa del Grande Fratello Vip è sempre più teso. La finale è sempre più vicina ed i concorrenti sembrano ormai sentire il peso dei sei mesi di reclusione. Una situazione che ha spinto la Mediaset ad intervenire per abbassare i toni e non permettere più al pubblico di vedere scene considerate troppo trash.

Inoltre, durante l’ultima puntata, la produzione ha deciso di agire con una busta nera e relativa squalifica per Edoardo Donnamaria. L’ormai ex gieffino è stato accusato di aver messo in atto tutta una serie di gesti violenti e comportamenti oltre i limiti.

Una storia che potrebbe però non essere finita qui perché questa notte è andato in scena un nuovo brutto episodio che potrebbe causare una nuova squalifica.

GF Vip, episodio shock nella notte: la regia costretta ad intervenire

L’ultima puntata andata in onda in prima serata non si è rivelata essere semplice per alcuni concorrenti. Tra questi anche Oriana Marzoli che si è vista costretta ad un duro faccia a faccia con Daniele Dal Moro. Tra i due sono volate accuse e frecciatine che hanno messo in difficoltà il veronese. Subito dopo il confronto e durante la pubblicità, i due a quanto pare sono andati avanti con la discussione.

Il portale Biccy ha riportato in particolare le parole di Dal Moro: “Io non voglio più che lei urli, che faccia la sc**a con Luca Onestini e tutte quelle cose che non mi stanno bene. Te mi parli volgarmente e mi rompi le pa**e perché non sco***mo“. A quanto pare però la situazione nella notte è drasticamente peggiorata tra i due tanto da costringere la regia ad agire.

Daniele Dal Moro fuori controllo, rischia un serio provvedimento

Il pubblico che dopo la puntata si è collegato con la diretta non ha visto nulla ma ha sentito solo delle urla provenire dalla casa. Stando a quanto riferisce Biccy, la regia si sarebbe vista costretta a censurare l’ennesimo sfogo di Daniele che secondo il racconto di Micol Incorvaia avrebbe perso il controllo: “Guarda lui ha proprio detto delle parolacce“.

Questo episodio, unito a quanto accaduto nei giorni scorsi e considerata la linea decisa dai vertici della Mediaset, adesso potrebbe avere delle serie conseguenze. La prossima puntata del noto reality potrebbe aprirsi con una nuova busta nera e la terza squalifica di questa edizione.