“Se ne è andata”: Paolo Bonolis e la terribile confessione sul tradimento

Il conduttore Paolo Bonolis ha ammesso di averla tradita in diretta televisiva: fan senza parole, ecco tutti i dettagli della vicenda

Uno dei conduttori che grazie al suo spirito ironico e alla sua grande professionalità è riuscito a realizzare grandi cose in televisione, risultando uno dei punti di riferimento: parliamo di lui, Paolo Bonolis. Il grande Paolo ha condotto diversi programmi come Avanti un altro, Ciao darwin e Chi ha incastrato Peter Pan, ottenendo un buonissimo indice di share. Di recente, ha fatto una confessione su un tradimento che ha lasciato i fan senza parole.

Il suo esordio nel mondo televisivo è avvenuto davvero per caso. L’uomo, ha raccontato a Mara Venier nel suo programma Domenica In, di aver provato un provino per la sua prima trasmissione per puro caso; quel giorno aveva accompagnato il suo amico e uno degli autori lo ha voluto comunque sentire. Quel sogno, poi, è diventato realtà e, sotto consiglio di suo padre, l’uomo ha accettato quello che poi sarebbe diventato il suo futuro lavoro.

Paolo Bonolis ha sempre condiviso la sua grande esperienza nel mondo dello spettacolo insieme al suo grande amico Luca Laurenti, con la quale ha realizzato tantissime trasmissioni come Urka, Tira e molla, Chi ha incastrato Peter Pan, Avanti un altro e moltissime altre. Il loro rapporto è davvero speciale e Bonolis lo ha sempre specificato in più di una intervista.

Circa la vita sentimentale, in molti sanno che il conduttore è legato alla bellissima opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli con cui ha anche una bellissima famiglia e dei figli splendidi. In maniera sorprendente, in una lunga intervista, Paolo Bonolis ha fatto una rivelazione incredibile.

La confessione incredibile di Paolo Bonolis

In molti non crederanno mai che i personaggi famosi come Paolo Bonolis possano sorprendere il pubblico con alcune affermazioni e dichiarazioni rilasciate in alcune interviste. Proprio il conduttore, infatti, si è raccontato ai tanti studenti della Facoltà di Giurisprudenza, facendo una ammissione che davvero nessuno si aspettava.

Tra una confidenza ed un’altra, Paolo Bonolis ha parlato della sua ex moglie, svelando il motivo per cui è finita la loro storia d’amore. Il motivo è legato ad un presunto tradimento da parte dell’uomo che lo ha ammesso pubblicamente.

Nel dettaglio, egli avrebbe detto: “Se ne è andata perché l’avevo tradita…Ero un ragazzo…Quando è finita è tornata negli Stati Uniti…”. Oggi, però, ha tenuto a precisare che i rapporti con la sua ex moglie sono abbastanza sereni e distesi e questo gli ha aiutati a “non farsi la guerra”.