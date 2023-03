“Ha ancora i nervi a pezzi”: lo sfogo di Attilio Romita, dopo il GF è precipitato tutto

Attilio Romita si è lasciato andare ad un lunghissimo e durissimo sfogo a diverse settimane dalla sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip.

Nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha fatto molto rumore la presenza del giornalista Attilio Romita. L’ex mezzo busto del TG1 si è messo in gioco ed è spesso finito al centro delle critiche. Ad infiammare le polemiche non solo il suo felling speciale con Sarah Altobello ma anche alcune sue dichiarazioni considerate oltre ogni limite.

L’ormai ex gieffino ha infatti usato parole al veleno contro Giucas Casella, la famiglia reale inglese ed anche alcune sue ormai non più compagne di gioco. Una situazione che a quanto pare ha colpito non solo in prima persona Romita ma anche sua figlia finita al centro di un suo durissimo e recente sfogo contro la produzione del reality.

Attilio Romita, lo sfogo sulla figlia Alessia: grande preoccupazione in famiglia

A diverse settimane dalla decisione del pubblico di eliminarlo dal gioco, Romita ha deciso di rilasciare nuove dichiarazioni al settimanale NuovoTv. Il giornalista ha deciso di rivelare come stanno le cose con sua figlia Alessia che, come raccontato dal diretto interessato in casa, all’inizio non era favorevole al suo ingresso nel reality.

A quanto pare e dopo tutto quello che è accaduto in questi mesi, la ragazza non ha cambiato idea ed al contrario la situazione è drasticamente peggiorata. Romita a tal proposito ha dichiarato: “Mia figlia non voleva vedermi al GF Vip. Aveva ragione lei perché mi hanno fatto a pezzi. Alessia ha ancora i nervi tesi perché ha visto che sono stato trattato malissimo dal programma”.

Grande Fratello Vip, Attilio contro la produzione: le sue parole

Nel corso della stessa intervista al settimanale quindi il giornalista ha parlato della figlia lanciando però anche tutta una serie di stoccate anche al programma e soprattutto agli autori che lo avrebbero messo in una posizione scomoda. Romita ha infatti spiegato: “Sono arrivato da sprovveduto, senza conoscere gli autori. Mi hanno dato un pò di visibilità solo quando dovevano bastonarmi o mettermi in difficoltà. Mia figlia mi aveva avvisato”.

A quanto pare però il giornalista ha lamentato il trattamento ricevuto dagli autori e non dal conduttore del format. Non a caso lo stesso Romita si è infatti poi candidato per un ruolo da opinionista al fianco di Alfonso Signorini nella prossima edizione del reality che partirà a settembre.