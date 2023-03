Cecchi Paone, la rivelazione piccante del conduttore: “Mi piace…”

Ancora una volta Alessandro Cecchi Paone sorprende i fan con una dichiarazione davvero molto piccante che lascia di sasso

Nel tempo si è contraddistinto da parecchi colleghi per la sua intraprendenza, cultura e grandissima professionalità: stiamo parlando di lui, Alessandro Cecchi Paone. Non tutti ne sono a conoscenza, ma l’uomo insieme al suo fidanzato 36 anni più giovane di lui, Simone Antolini, saranno i nuovi concorrenti de L’Isola dei famosi. Cecchi Paone, durante una intervista ha lasciato il pubblico di sasso dopo una confessione molto piccante.

Un uomo attento alla società, all’evoluzione dei media televisivi che ha sempre dimostrato grandissima ambizione verso il mondo televisivo. Giovanissimo ha presentato diversi programmi come Uno mattina e Mister O. In passato ha colpito il pubblico per via della sua pesante critica nei confronti dei reality, considerati dallo stesso “spazzatura”. Il tutto avvenne nel lontano 2000, nella famosa premiazione Telegatto dedicata al programma Grande Fratello.

A distanza di tempo, Cecchi Paone ha partecipato al programma che considerava “di poca cultura”, continuando anche con il noto reality L’Isola dei famosi, nonostante l’astio iniziale per questo tipo di programmi. Quest’anno, insieme al suo nuovo fidanzato Simone sarà presente nuovamente nell’edizione 2023 de L’Isola insieme ad altri personaggi del mondo della tv.

Il conduttore, inoltre, sembra non preoccuparsi moltissimo dei giudizi altrui circa la storia sentimentale con Simone, tanto da confessare, in una intervista radiofonica rilasciata a La Zanzara: “Io ho 61 anni, lui 26. Tutti i miei studenti maschi e etero sono deliziati dall’idea di avere una milf. Il nostro è un discorso inverso. All’Isola festeggeremo un anno assieme”.

La confessione piccante e inedita di Alessandro Cecchi Paone

Cecchi Paone, da qualche tempo a questa parte, come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, ha un nuovo fidanzato con il quale condividerà l’avventura nel noto reality L’Isola dei famosi, programma condotto da Ilary Blasi che avrà inizio proprio ad aprile 2023. A sorprendere il pubblico è una confessione davvero molto piccante che ha visto come protagonista il conduttore.

L’uomo avrebbe rivelato, incalzato dal conduttore a Giuseppe Cruciani, dettagli più profondi circa l’intimità con il giovane fidanzato, lasciandosi andare ad una confessione con toni molto disinibiti.

Cecchi Paone avrebbe detto: “Di Simone mi piace il c*lo, è la verità. Se uno smette di frequentare le donne è perché passa dalla pa***ra al piacere del c**o. Il vero cambiamento è il piacere del c*lo maschile. Il lato b dei maschi, perché sono sportivi e hanno una tenuta muscolare più prolungata, dà più soddisfazione per chi ama quell’aspetto lì”.