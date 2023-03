“Arrivate 300 richieste”: telefono bollente per Maria De Filippi, sono tutte pazze di lui

Maria De Filippi ha rivelato uno scottante retroscena su uno dei protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne: centinaia di messaggi per lui.

Il dating show Uomini e Donne è ormai nel vivo e da poche settimane ha preso il via la seconda parte di questa edizione. Nel corso di queste settimane sono state rese note anche alcune importanti novità e tra queste la scelta di Federico Nicotera ma soprattutto l’annuncio dei due nuovi tronisti.

La conduttrice Maria De Filippi ha prima presentato a tutti la nuova tronista Nicole che dal canto suo ha già preso parte ad alcune esterne e si è scontrata con alcuni dei presenti in studio. Durante le ultime puntate andate in onda, la padrona di casa ha però presentato anche un tronista.

Il nuovo nome è quello di Luca Daffrè che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene e che a quanto pare ha conquistato tutte. La conduttrice del noto format ha infatti rivelato un retroscena che ha lasciato tutti senza parole.

Maria De Filippi, la rivelazione su Luca: centinaia di telefonate

Nel corso delle puntate in onda del noto dating show, la produzione ha deciso di trasmettere il video di presentazione di Daffré. Il nuovo tronista in un secondo momento ha poi fatto il suo ingresso in studio per un primo appuntamento al buio e per farsi conoscere da coloro che invece in quel momento erano collegati da casa. Durante l’ultima puntata andata in onda invece, la regia ha mandato la sua prima esterna.

La conduttrice e padrona di casa del format nel parlare di questo primo incontro per il tronista ha anche fatto una inaspettata rivelazione. Maria ha infatti fatto notare di aver ricevuto ben 300 richieste quando con la produzione ha deciso di aprire il centralino per permettere alle ragazze di candidarsi per corteggiare il tronista.

Luca Daffré, chi è il nuovo tronista: il passato ad Uomini e Donne

Le parole di Maria hanno lasciato stupiti tutti i presenti in studio anche se in realtà il tronista è già noto al pubblico del format e non solo. Luca è stato già protagonista del dating show come corteggiatore di Angela Nasti che in quel frangente gli ha preferito Alessio Campoli. Il nuovo tronista ha anche preso parte all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi classificandosi secondo.

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Luca vi sono due nomi da segnalare. Il primo è quello di Sophie Codegoni con cui ci sarebbero stati solo alcuni appuntamenti. Il secondo nome è invece quello di Oriana Marzoli che al momento si trova nella casa del GF Vip.