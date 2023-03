Deciso lo sfratto per i concorrenti del GF Vip, dovranno lasciare la Casa: svelata la data

Nuovi guai per gli inquilini della casa del GF Vip che a quanto pare dovranno lasciare presto Roma: l’ultimo clamoroso aggiornamento.

Il Grande Fratello è senza dubbio uno dei format più importante della rete televisiva Mediaset. In tutti questi anni di messa in onda molte cose sono cambiate. Basti pensare a come si è passati da inquilini totalmente sconosciuti a volti noti della televisione scelti come concorrenti.

Inoltre negli anni vi sono stati grandi cambiamenti anche al timone del programma: da Daria Bignardi a Barbara D’Urso fino ad Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi ed in ultimo Alfonso Signorini. Nelle ultime edizioni sono poi anche cambiati i ruoli in studio ed in particolare gli opinionisti sono quasi sempre diversi.

In questi anni vi è stata però sempre una costante ed è la struttura della Casa ubicata sempre a Cinecittà. Proprio questo dettaglio però rischia di cambiare dopo l’ultima clamorosa indiscrezione.

GF Vip, clamorosa indiscrezione su Cinecittà: quando dovranno lasciare la Casa

Il portale davidemaggio.it è tornato ad affrontare un argomento molto delicato sia per il pubblico ma soprattutto per la produzione del reality. Alcuni mesi fa lo stesso sito ha infatti lanciato una clamorosa indiscrezione ossia la decisione di cambiare ubicazione alla casa più spiata d’Italia. A quanto pare Cinecittà non sarà più il luogo in cui organizzare la struttura per ospitare i vipponi.

A distanza di diverso tempo da quella notizia sono però arrivati nuovi clamorosi aggiornamenti. Secondo una nuova indiscrezione, questa notizia sarebbe stata confermata ma allo stesso tempo ci sarebbe stato anche un ulteriore prolungamento del contratto. La Endemol adesso sembrerebbe a quanto pare avere ancora un anno a disposizione per cercare una valida alternativa.

Rivoluzione in arrivo al GF Vip, tutto quello che sta per cambiare

Questa notizia è senza dubbio una boccata d’aria per la produzione del reality che dovrà fare delle serie valutazioni in vista del futuro. Tra le questioni più urgenti vi è senza dubbio il cast di concorrenti per la prossima edizione che dovrà essere scelto con cura viste le ultime polemiche scatenatesi in Mediaset. Inoltre, la produzione dovrà anche cercare due nuove opinioniste vista la decisione sia di Sonia Bruganelli che di Orietta Berti di non tornare in studio il prossimo anno.

Al momento quindi la sola certezza è rappresentata dal conduttore Alfonso Signorini che sembra deciso a tenersi il timone del programma. Per il resto quindi tutto da decidere tenendo però conto di un dettaglio rivelato dallo stesso conduttore ossia la mancanza di fondi in denaro.